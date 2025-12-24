紐約驚魂！比特犬狠咬童大腿 飼主裝死快閃

（記者許皓庭／綜合報導）美國紐約曼哈頓聯合廣場（Union Square）日前驚傳駭人的寵物傷人意外。一名年僅 1 歲的男童於 21 日遭一隻黑白相間的比特犬突襲，導致腿部嚴重受傷並留下明顯血洞。該名幼童隨後被緊急送往醫院進行縫合手術，目前傷勢已趨於穩定。然而，闖禍的飼主在事發後並未留下來協助處理，反而逕自帶著犬隻離開現場，其冷漠行徑引發當地社會強烈譴責。

圖／美國紐約一名男童於 21 日遭一隻黑白相間的比特犬突襲，導致腿部嚴重受傷並留下明顯血洞，但飼主並未留下來協助處理，其冷漠行徑引發社會強烈譴責。（翻攝 Lara X）

根據《紐約郵報》與現場流出的影像紀錄顯示，這起事件發生於當日上午約 11 時 10 分。這隻名為「迪斯科」（Disco Bubba）的 2 歲比特犬在人潮眾多的廣場突然失控，朝幼童猛烈啃咬大腿。儘管疑似男童母親的女性在現場不斷哀求救援，飼主也試圖拉回牽繩，但該犬隻仍咬住男童不放。危急時刻，多位路人挺身而出，甚至採取激烈手段如鎖頭、踢踹，最後一名男子抓取犬隻私處，才成功迫使惡犬鬆口。

現場目擊者對此慘狀感到極度震驚，驚恐表示受害者的腿部被咬出深孔，形容場面如同噩夢。令人憤慨的是，根據目擊紀錄，飼主在犬隻鬆口後並未檢視男童傷情或協助報警，而是若無其事地牽著狗走向附近的公車站牌等車準備離去。警方獲報抵達後，確認受害男童腿部有多處深層撕裂傷，需入院接受專業治療與縫合。

針對這起嚴重意外，男童家屬透過媒體表達強烈抗議。男童叔叔直言，該名飼主及其犬隻目前行蹤不明，仍可能對紐約市民構成威脅，因此強烈要求當局儘速追查飼主身分，並對具備高度攻擊性的比特犬執行安樂死。目前紐約警方已正式受理報案，正積極調閱周邊監視器畫面，以釐清事發原因並追蹤涉案人員與犬隻的具體下落。

