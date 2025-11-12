紐約「公園大道270號」正式落成，Foster + Partners打造紐約最新摩天地標

位於美國紐約曼哈頓的全新摩天大樓「公園大道 270 號」（ 270 Park Avenue ）近日正式落成，由總部設於倫敦的國際知名建築事務所 Foster + Partners傾力 設計。

「公園大道270號」樓高約423米，共60層，現為紐約市第六高建築，亦為摩根大通新的全球總部。新大樓的地面層公共空間較前身擴大約2.5倍，設有更寬敞的人行道，以及位於麥迪遜大道的大型公共廣場，廣場內設有自然綠地、座椅及設施，旨在提升行人環境與社區互動。

建築主入口設於底層大堂，設有宏偉樓梯與中層平台，並配備坡道及電梯，以確保無障礙通行。上層設有八層高的交易大廳，空間設計有助促進團隊協作並提升營運效率。塔樓中央設有三層樓高、挑空設計的「交易中心」作為社群樞紐，設有16個多功能空間，包括可舉辦市民大會、內部活動及大型聚會的設施。

大堂鋪設淺色石灰華地板，天花板配備可調節照明系統，設計語彙與建築外立面的模矩網格呼應。大堂中央設有由Norman Foster親自設計的旗幟裝置，透過人造氣流使旗幟常年飄動，象徵活力與連結。

270 Park Avenue是全球首批獲得美國綠建築協會LEED白金級（LEED Platinum）預認證的摩天辦公大樓之一。建築全面採用電力能源，不依賴化石燃料作為暖氣或其他用途。舊大樓拆卸期間，有高達97%的建材被回收再利用於新建工程，反映Foster + Partners對可持續發展的承諾。

Photos: Nigel Young

