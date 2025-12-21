紐約、新澤西港協議 將延長馬赫碼頭租約至2063年

根據英國航運相關網站引述，美國紐約新澤西港務局（Port Authority of New York and New Jersey）宣布，已達成一項里程碑協議，正式延長港內最大、最繁忙貨櫃碼頭︱馬赫碼頭（Ma-her Terminals）長期租約，為美國東岸最大港口中長期成長奠定基礎。

紐約新澤西港務局董事會日前投票通過，將馬赫碼頭租約延長三十三年，使營運期限延續至二○六三年九月。港務局指出，長期租約可為港口營運提供高度穩定性與可靠性，有助港口更積極回應不斷變化的全球供應鏈需求，並與《港口總體計畫二○五○年》相呼應。該計畫預測，至本世紀中葉，港口貨量可能成長至目前的兩倍甚至三倍。

此次協議延長租約原定於二○三○年九月屆滿。馬赫碼頭由澳洲麥格理資產管理公司（Macquarie Asset Management）旗下的麥格理基礎設施合夥基金（Macquarie Infrastructure Partners）持有。按照新協議，馬赫碼頭須向港務局支付租約延長對價，並調整年度租金結構。

紐約新澤西港務局執行長Rick Cotton表示，這項租約延長是「為未來提前布局」。他指出，貨量持續成長、船舶尺寸不斷放大，貨主對可靠度要求也日益提高，透過鎖定長期民間投資並推動關鍵基礎設施現代化，將確保東岸最繁忙港口具備承載更多貨物、支持區域經濟成長的能力。

依協議內容，馬赫碼頭須於二○三○年前，全面承擔其租賃範圍內所有碼頭與泊位設施維護、整修及必要更新責任。同時，新的租金機制也將與產能成長掛鉤，鼓勵碼頭隨市場需求擴充處理能力。雙方並承諾在安全、創新與永續等共同優先事項上加強合作。

在永續發展方面，馬赫碼頭已承諾，將朝向營運層面淨零溫室氣體排放邁進，並支持港務局於二○五○年前實現全機構淨零排放目標。

紐約新澤西港務局指出，與港內其他主要由航商自有、服務自家船隊貨櫃碼頭不同，馬赫碼頭屬於公共使用碼頭，除服務海洋聯盟（Ocean Al-liance）成員外，也為其他獨立航商提供服務。該碼頭位於新澤西州伊麗莎白市（Elizabeth, New Jersey），占地約四百五十英畝，於二○二四年處理約三成五的港口貨櫃量，是港區五座貨櫃碼頭中規模最大者。

數據顯示，紐約新澤西港於二○二四年共處理約二千六百四十億美元貨值，貨櫃量達八百七十萬TEU。港務局強調，此次長期租約確立，將強化港口在美國東岸，乃至全球航運版圖中的關鍵地位。