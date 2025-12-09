紐約「購屋之路」啟動 助零工族申請房貸購屋

一項針對零工族的幫扶計畫已啟動，將協助外賣員、自由職業者等獨立工作者更好地應對申請房貸時的收入證明要求。圖為在紐約布碌崙(布魯克林)八大道送餐的外賣郎。(記者顏潔恩／攝影)

對於收入來源不穩定的零工族而言，透過房貸幫助購買首套住房並非易事。非營利組織「紐約市住房合作夥伴」(NYC Housing Partnership)表示，一項針對零工族的幫扶計畫已啟動，將協助外賣員、自由職業者等獨立工作者更好地應對申請房貸時的收入證明要求。

該項名為「購屋之路」(Pathways to Homeownership)的計畫，由紐約市住房合作夥伴與Airbnb共同推出，將透過設立針對性工作坊、一對一諮詢，協助零工族整理可用於房貸核准的收入證明，並提供州市府或私人的首付協助。同時，參與者將接受關於如何創造收入、維持房產、避免止贖及累積房產淨值的培訓。

自新冠疫情爆發以來，許多原本有固定工作的民眾，轉向季節性、項目制等零工工作，以維持生計。市府統計顯示，目前全市約有6萬名外賣員，多數為彈性上班時間或按任務計酬。

紐約市住房合作夥伴斯瑪爾(Jamie A. Smarr)表示，由於零工族缺乏固定薪資單、W-2或1099等收入文件，在申請首套房貸時往往處於不利地位。他也預計，在「購屋之路」的幫助下，每年將有約1000名零工族得以購置首套住房。

自由職業者聯盟(Freelancers Union)主席艾斯皮納(Rafael Espinal)表示，該組織在紐約市約有50萬名會員。「我們的金融體系也應跟上現代工作模式，」他補充說，自由職業者正成為更主流的工作模式，而現行房貸制度未充分反映該類工作特性，讓購屋仍是許多自由職業者遙不可及的夢想。

這項新計畫是近年來紐約支持零工經濟的多項公私措施之一。2023年，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)通過「Freelance Isn’t Free」法案，為自由職業者提供權益保障，確保書面契約、及時全額付款，以及行使權利時免受報復與歧視。

「中產階級美國人的經濟環境已發生重大轉變，我們也應該調整重點」，斯瑪爾指出，「這個計畫的目標，是幫助零工族、自由職業者、季節性工作者以及自僱者，利用非傳統收入來源實現購屋夢」。

