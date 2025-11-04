紐約「隱形街友」激增！薪水難付高房租 入住庇護所
紐約居、大不易，CNN最近製作專題，直擊在紐約市的「隱形街友」。這些「隱形街友」，不是外界想像中，露宿街頭的遊民，而是像單親媽媽、或是年輕人，因為工資不足以負擔紐約天價房租，而入住庇護所的人。一起來看他們的故事。
無家可歸的現實在紐約市影響著數以萬計的人，從單親家庭到年輕人，他們每天都面臨著找尋棲身之處的挑戰。這個問題遠超過一般民眾的認知，許多無家者並非衣衫襤褸或露宿街頭，而是因為紐約市高昂的生活成本而陷入困境。尤其令人擔憂的是，上個學年紐約市公立學校有15.8萬名無家可歸學生，專家警告這可能導致貧困的世代循環，使兒童長大後仍面臨同樣困境。
29歲的無家者Dayisja與她的女兒住在布魯克林的庇護所，雖然環境簡陋且有蟑螂，但至少提供了一個暫時的避風港。她表示，外人常對無家者有誤解，質疑她為何打扮整齊卻無家可歸。Dayisja解釋，紐約的房租和食品價格高得離譜，即使努力工作也難以負擔。她8歲的女兒Brooklynn對無家可歸的理解令人心酸，她認為無家者很悲慘，因為他們沒有錢買食物和其他必需品。
紐約市社福機構WIN執行長Christine Quinn強調，童年時期是否經歷過無家可歸是決定成年後是否會面臨同樣處境的最重要因素。21歲的Imani就是這種循環的例子，她從小沒有穩定的家，不知道父親是誰，一歲時就被送給後來因精神問題失業的姑姑撫養。每天，她的主要煩惱不是學業或社交，而是找到可以過夜的地方。
社福機構Safe Horizon主管指出，全市目前僅有800個青少年庇護床位，但在最寒冷的夜晚，至少有1萬名青少年無家可歸，資源明顯不足。這些年輕人被稱為「隱形街友」，他們不符合大眾對街友的刻板印象，但因經濟能力不足而無法負擔房租，每天被迫居無定所。Safe Horizon副主管表示，18到24歲是特別脆弱的年齡層，針對這群體的資源非常有限，若沒有專門協助的機構或計畫，這些年輕人的處境將更加堪憂。
18歲的無家者Malachi認為，許多人對無家可歸有誤解，總是將其與街頭癮君子聯想在一起。然而事實上，這些年輕人並非遊手好閒或走上歪路，反而更加努力地生活，在無止境的絕望中等待希望降臨。Imani的故事帶來一絲曙光，她最終找到了一份正職工作，正計畫申請大學，只要再找到租屋就能逐步改善生活。但並非每個人都能如此幸運。
Safe Horizon副主管指出，城市花費大量金錢在庇護所、住院和急救人員上，這種做法行不通，不如直接提供民眾可負擔的住房。高房價和高租金是根本問題。CNN統計顯示，儘管紐約市今年已提供至少3.3萬戶可負擔的社會住宅，但仍有超過50萬人需要幫助。這個被稱為「大蘋果」的繁華城市，正被半世紀以來最嚴重的居住不正義問題慢慢侵蝕，影響著無數家庭和年輕人的未來。
