紐約4寶媽遭狂刺50刀身亡 前男友痛下殺手「冷血放她等死」

紐約哈林區一名47歲女子遭前男友殘忍刺殺身亡，據警方和消息人士透露，41歲的路易斯·馬奎茲（Luis Marquez）涉嫌於10日在公寓樓內伏擊並刺殺了47歲的卡門·洛佩茲（Carmen Lopez），洛佩茲遭刺多達50刀。馬奎茲在行兇後將她獨自留在走廊等死，而死者的兩個孩子當時正在公寓內熟睡。

美國紐約驚傳兇殺案，女子遭前男友狠砍50刀身亡。（示意圖／PEXELS）

據消息人士指出，馬奎茲似乎是因嫉妒而痛下殺手，原因只是他覺得自己被死者利用，並沒有被放在「第一位」。儘管兩人在案發時已經分手，但馬奎茲在被警方拘留期間，仍將與他斷斷續續交往了約五年的洛佩茲稱為是他的「全部生命」。

事發公寓的管理員米德爾頓（Laren Middleton）向媒體表示，他當時正在打掃樓梯，突然發現洛佩茲渾身是血，於是撥打了911報警。警方表示，洛佩茲被緊急送往西奈山晨曦醫院，但因傷勢過重不治。

據消息人士和大樓管理員透露，監視器錄影記錄了馬奎茲在電梯外等候了兩個小時後伏擊洛佩茲的瞬間。米德爾頓表示他不忍觀看錄影畫面，只聽了音檔，據稱洛佩茲不斷大喊著「路易斯住手！」

紐約郵報報導，案發時洛佩茲的兩個分別為10歲和18歲的孩子正在屋內睡覺。據一名自稱為洛佩茲姐姐的女子稱，洛佩茲還有另兩個年紀較大的孩子住在紐澤西州。

報導指出，馬奎茲在行兇後回到家中，不斷向家人重複說他殺了人。他的家人以為他精神錯亂，於是將他送往當地醫院，警方隨後在那裡將他拘捕。馬奎茲被當局送往林肯醫療中心進行24小時精神鑑定，之後被正式提出指控。

