紐西蘭代表拜會鄭麗文 梁思齊盼分歧能透過對話妥善解決

記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今接見紐西蘭商工辦事處代表梁思齊，雙方就台紐關係、經貿合作、能源政策及區域情勢交換意見。會中梁思齊也表示，兩岸和平穩定至關重要，並期盼分歧能透過對話妥善解決。

鄭麗文也回應，兩岸和平與穩定需要國際社會的理解與支持。

會談過程，雙方也回顧台灣與紐西蘭自2013年簽署自由貿易協定（FTA）以來的合作成果，也均肯定文化、青年與學術交流對深化雙邊關係的重要性，並期盼未來持續保持交流，深化各領域合作。

梁思齊也指出，台灣是紐西蘭重要的貿易夥伴之一，梁思齊也分享紐西蘭在地熱能源等再生能源領域的經驗，雙方並就能源政策及合作潛力進行交流。

