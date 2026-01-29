紐西蘭先驅報發表挺台文 中國使館批公然挑戰一中

（中央社台北29日電）紐西蘭先驅報今天發表一篇挺台的專欄文章，強調自由民主的台灣不屬於共產黨統治的中國，批評中共在紐西蘭對異議者進行網攻與騷擾，呼籲紐西蘭人重拾說真話的能力抵抗威權，與台灣站在一起。中國駐紐西蘭大使館隨即發文反批公然挑戰一中原則，還稱這不是言論自由的問題。

紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）29日刊登題為「台灣與中國：言論自由是前線」的專欄文章，作者是言論自由聯盟（Free Speech Union）紐西蘭分部前執行長艾林（Jonathan Ayling）。

文章首先強調，台灣不屬於共產黨統治的中國。在中國，這麼說可能會被逮捕。但在台灣，說相反的話卻不會。這種區別至關重要，正因如此，紐西蘭應該與擁有2300萬人口的自由民主國家台灣站在一起，共同面對日益增長的中國軍事威脅。

文章說，紐西蘭人理所當然地對被捲入無法左右的遙遠爭端保持警惕。但這不僅是戰略問題，更是公民責任。北京對台灣的主張不僅是領土問題，更是意識形態問題：它要求將自由的人民納入一個建立在監視、恐嚇和一黨專政基礎上的體系。

文章提到，大多數紐西蘭人並沒有意識到北京已經走得有多遠。中國如今聲稱有權起訴身處海外支持台灣獨立的人士，包括缺席審判，這意味著它主張有權懲罰身處中國境外的人士發表的言論。

文章並提到，多年來，紐西蘭與中國的貿易關係一直建立在一種妥協之上：「我們出售商品，面帶微笑，對台灣問題保持謹慎含糊的措辭。我們在主權問題上玩弄文字遊戲。」

艾林引述前捷克總統哈維爾（Václav Havel）在其著作中提到，政權最有效的工具並非警棍，而是訓練一般民眾「活在謊言之中」的社會壓力。威權主義最有效的手段是說服自由的人民自我審查。台灣之所以重要，正是因為它拒絕接受這種妥協。

艾林指出，北京的膽子越來越大。其策略不再侷限於外交手段。他們透過微信等平台對中文媒體的影響力以及恐嚇手段，深入海外僑民社區，甚至在紐西蘭生活的人也被迫進行自我審查。

文章提到，去年11月初，中國駐紐西蘭大使王小龍致函十幾名出席威靈頓台灣「雙十節」活動的議員，警告即使是這種示好也會威脅紐西蘭與中國的關係。儘管一些議員，例如行動黨（ACT）議員麥克魯（Laura McClure）對此表示反對，但議會其他成員大多保持沉默。這種姿態令人費解：一方面，他們接受一個政權關於忠誠的說教，另一方面，該政權的代理人卻透過網路攻擊他們所服務的議會。

文章還列舉多名紐國前國會議員、記者、市議員、教授都曾因敢於批評或反駁中國而遭受多年的法律騷擾、監視或恐嚇。

文章指出，紐西蘭人圍繞台灣地位的文字遊戲並非只是外交手段，而是一種恭敬的儀式。危險不在於紐西蘭會突然變得專制，而在於紐西蘭人會逐漸養成專制的習慣，首先就是「不說出我們明知是真相的事實」。

艾林強調，台灣就是對中共敘事的有力反駁。它證明了中國社會可以自由，而這正是北京無法容忍它的原因。因此紐西蘭應該與台灣站在一起，最重要的是，必須重拾說真話的能力，即使這意味著要承擔後果，「民主優於獨裁，自由優於壓迫，台灣不屬於中國」。

紐西蘭先驅報今天刊出這篇挺台專欄文章後，中國駐紐西蘭大使館隨即發出新聞稿反批。

中國使館發言人稱，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。紐西蘭先驅報有關文章卻充斥著冷戰思維和意識形態偏見，罔顧歷史事實和國際共識，公然為分裂中國的言論站台，甚至鼓動干涉中國內政，「有關言論公然挑戰一個中國原則，與國際社會普遍共識和紐西蘭自身一個中國政策和承諾背道而馳，顯然也不符合紐西蘭的利益」。

中國使館發言人又稱，這並非所謂「言論自由」的問題，而是涉及國際關係基本準則嚴肅性、中紐外交關係政治基礎的「大是大非的原則性」問題。

中國使館發言人最後稱，紐西蘭先驅報發表「為台獨分裂言論張目」的文章令人深感失望，「希望紐西蘭先驅報能做一家負責任的媒體，而不是誤導公眾，做損人而不利己的事」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1150129