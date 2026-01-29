紐西蘭內皮爾裝飾藝術節2月19日登場！老爺車遊行、特技飛行表演、蒸汽火車之旅、蓋茲比野餐⋯重返1930裝飾藝術年代～
位於紐西蘭北島豪克斯灣（Hawke's Bay）的內皮爾（Napier），是南半球最大的雜交羊毛中心，也是紐西蘭其中一處最大的蘋果、洋梨、核果等出產地區，如今更發展成重要的葡萄酒種植和釀酒產地，在經濟上扮演著重要的角色。然而對遊客來說，這座幽靜的城市是全世界裝飾藝術（Art Deco）和建築愛好者的朝聖之地，擁有獨特且保留完整的裝飾藝術建築街區，讓人彷彿置身於超大型電影布景中！不只如此，內皮爾每年都會舉辦裝飾藝術節（Napier Art Deco Festival），讓所有人重返1930年代，長達4天的活動，整座城市彷彿一場沈浸式的藝術饗宴，令人流連～
圖片＝2
人們欣賞藝術節期間展示的老爺車（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
【內皮爾裝飾藝術節】
＊「裝飾藝術之都」內皮爾
＊內皮爾裝飾藝術節介紹
＊裝飾藝術節精彩活動推薦
【內容】
＊「裝飾藝術之都」內皮爾
圖片＝3
內皮爾的地標之一T&G大樓設計於1936年（Image Source : Getty Creative）
豪克斯灣是紐西蘭北島東岸的一座半圓形大海灣，內皮爾是這座海灣中唯一的城市，它的早期歷史與毛利人相關，英國探險家詹姆士・庫克（James Cook）是第一位來到這裡的歐洲人，而後吸引許多歐洲商人、傳教士、捕鯨者等前來定居。19世紀中英國國王購買了包括今日內皮爾所在的土地，這座城鎮以英國戰爭英雄查爾斯・內皮爾爵士（Sir Charles Napier）命名。
圖片＝4
因1931年的嚴重地震，內皮爾以裝飾藝術風格重建。（Image Source : Getty Creative）
城鎮逐漸在港口和和山丘發展成形，不料1931年2月3日一場芮氏規模達7.9級的地震，讓紐西蘭遭受慘重的自然災害破壞，加上接踵而至的大火，內皮爾大部分的基礎設施幾乎都被摧毀，其中受損最嚴重的莫過於市中心，當時還造成約260人死亡⋯⋯然而這座城鎮並未被這場悲劇被擊倒，反而以當時最受歡迎的裝飾藝術風格重建！
圖片＝5
簡潔的線條和幾何圖案打造的建築兼具美觀雨實用（Image Source : Getty Creative）
起源於裝飾藝術風格在1920~1940年間大為盛行，並且在1930年代發展到了巔峰，堅忍不拔的當地居民選擇它的原因除了流行，也希望能展現現代氣息。此外，這種以簡潔的線條和幾何圖案打造的風格不僅賞心悅目也更安全，也就是說，不只時尚也很實用。重建後的內皮爾因此搖身一變成為擁有最集中裝飾藝術建築群的城市之一，也贏得了「裝飾藝術之都」（ Art Deco Capital）的美名。
＊內皮爾裝飾藝術節介紹
圖片＝6
內皮爾裝飾藝術節每年都吸引超過4萬人參與（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
每年2月，內皮爾都會舉辦為期4天的內皮爾裝飾藝術節，目的在於向當地獨特的歷史遺產和人民不屈不撓的精神致敬。儘管歷經災難，他們卻將這座城市重建為世界知名的旅遊勝地，幾十年來受到保護、修復的獨特建築，吸引著來自世界各地的遊客，而在裝飾藝術節期間更湧入超過4萬名參與者共襄盛舉！
圖片＝7
穿上復古衣、搭乘老爺車，展開一場沈浸式的體驗。（Image Source : Getty Creative）
內皮爾裝飾藝術節是紐西蘭規模最大、最具代表性的活動之一，這個獨特的節日被列入紐西蘭甚至全世界的「必遊節慶清單」，活動期間擁有超過200項活動，包括表演、音樂、舞蹈、遊行、時裝秀、主題野餐等，讓你重返充滿魅力的裝飾藝術時代～透過這些體驗，遊客將深入了解內皮爾如何從毀滅性的1931年，重生為紐西蘭的裝飾藝術之都。
圖片＝8
不絕於耳的爵士樂和各種主題的派對熱鬧不已（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Creative）
今年的內皮爾裝飾藝術節將在2月19日～2月22日登場，屆時整座城市彷彿一場沈浸式的藝術體驗，換上考究的復古服飾，漫步於濱海大道（Marine Parade ）令人驚嘆的建築之間，耳邊傳來悠揚的爵士樂⋯⋯不能錯過的還有各種主題活動與派對！投入這場建築與時尚的盛宴，你將踏上一段難忘的時光之旅。
＊裝飾藝術節精彩活動推薦
圖片＝9
老爺車遊行是裝飾藝術節不能錯過的最大亮點（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
如果眼花撩亂的活動讓你難以選擇，不妨參考以下幾項絕對不容錯過的節目！「老爺車遊行」（Vintage Car Parade）絕對是最大的亮點，由裝飾藝術信託基金會與豪克斯灣老爺車俱樂部一同舉行。今年以勞斯萊斯賓利（Rolls-Royce Bentley）作為遊行主角車隊亮相，其他300輛參與遊行的車輛也都是1949年以前生產。
圖片＝10
多達300輛的老爺車同時出現，讓人目不暇給。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
遊行將於2月21日12:30～14:00之間舉行，各種平日難以看到的老爺車從克萊夫廣場（Clive Square）出發，沿途經過上艾默森街（Lower Emerson Street）和上埃默森街（Upper Emerson Street），最後抵達濱海大道，並且在納皮爾露天音樂廳（Napier Soundshell）劃下句點。遊行結束後，這些車子會停在濱海大道供遊客參觀、拍照。
圖片＝11
以豪克斯灣上空為舞台的紀念飛行表演精彩絕倫（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
在豪克斯灣上空進行的「紀念飛行表演」（Memorial Flying Displays），由戰鳥飛行表演隊帶來令人驚嘆的特技飛行表演，隨著轟隆隆的聲音接近，你能輕易地捕捉它們的蹤跡，至於最佳觀賞地點包括納皮爾露天音樂廳（Napier Soundshell）、埃默森街（Emerson Street）和濱海大道交會處處等。2月20日（18:00）、21日（12:00）和22日（14:00）各有一場表演。
圖片＝12
喜歡老爺車的人，可以參加裝飾藝術老爺車之旅。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
光是欣賞老爺車和飛行表演感覺不夠過癮？你也可以搭上1930年代的老爺車，展開1小時的「裝飾藝術老爺車之旅」（Art Deco Vintage Car Tours），以優雅的方式遊覽裝飾藝術區和歷史悠久的阿胡里里港（Port Ahuriri ）。想充滿儀式感的人，可以從尼爾森機場（Nelson Airport）登上專屬的「復古之旅」（Flapper Flight）包機直飛內皮爾，轉身直接投入藝術節！
圖片＝13
在蒸汽火車頭的牽引下，展開一趟蒸汽探險之旅。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
火車迷在內皮爾裝飾藝術節期間，有兩種蒸汽火車之旅可選擇：長達2.5 小時的「蒸汽探險之旅」（Steam Explorer），由1904年的蒸汽火車頭牽引，沿途欣賞港口風光、國家煙草大樓（National Tobacco Company Building ）、法拉第博物館（Faraday Museum）、市區和丁尼生街（Tennyson Street）等。蒸汽探險之旅的行程為2月19日和20日的8:30、11:15和14:00。
圖片＝14
穿上復古衣，參加1930年代服裝秀或競賽。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
「蒸汽火車之旅」（Steam Trains）則從內皮爾車站月台出發，遊客搭乘1915年建造的蒸汽火車頭Ab 608「帕斯尚爾號」（Passchendaele）以及老式柴油電力火車頭帶領的紅色復古車廂，環遊美麗的豪克斯灣，度過一個充滿樂趣的週末。2月20日～22日都提供行程，詳細資訊可上網www.steaminc.org.nz查詢。
圖片＝15
盛裝打扮在草地上與大家一起野餐（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
內皮爾以舒適的氣候著稱，當地日照時數全紐西蘭最多，非常適合野餐。「特雷曼斯蓋茲比」野餐（Tremains Gatsby Picnic）將在2月22日13:00~16:00登場，地點位於湯姆・帕克噴泉（Tom Parker Fountain ）到內皮爾露天音樂廳之間的上、下草皮以及濱海大道。帶上你最愛的食物和飲料，與成千上萬盛裝出席的人們，一同度過一個輕鬆愜意的午後。今年野餐主題為「賽馬日」（Day at the Races），不妨發揮創意好好打扮！
圖片＝16
和你的寵物get同款，一起裝飾藝術狗遊行。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
蓋茲比野餐還有兒童版——「蓋茲比主題兒童野餐」（Junior Gatsby Picnic），這場專為8~12歲兒童設計的野餐，在2月20日10:00~12:00舉辦，活動中有現場音樂表演、精彩演出、遊戲與獎品和老爺車展示。另一項非常適合小朋友參加的是「裝飾藝術狗遊行」（Deco Dog Parade），記得把你和自己的狗打扮得充滿風格，在2月22日9:00驚艷所有人，甚至贏得豐厚的獎品！就算沒有參賽，在一旁參與活動也很有趣～
圖片＝17
趣味十足且笑料百出的肥皂和賽車（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
內皮爾裝飾藝術節最受歡迎的活動之一還有「肥皂盒賽車」（Soap Box Derby），絞盡腦汁打造獨一無二自製賽車的大人與小孩，將一起在賽道上狂奔，兩旁擠滿歡呼加油的觀眾，讓賽事更加熱鬧和緊張。活動在2月22日10:00~12:00登場，起跑線位於丁尼生街7號，有興趣的人記得提早去占個好位子。
圖片＝18
內皮爾裝飾藝術節期間整座城市都是舞台（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）
其他活動還包括各式各樣的主題派對、戶外音樂會、街頭表演⋯⋯今年更推出「蓋茲比爵士音樂系列活動」（Gatsby Jazz Series），從早餐開始或下午茶，都能沈浸在悠揚的爵士樂中，而且是置身於內皮爾市政廳劇院（Napier Municipal Theatre）的舞台上！喜歡歷史的人，可以透過不同的徒步之旅，了解內皮爾地震前、地震時、裝飾藝術建築、歷史之屋等主題。
文字／Iris PENG
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 26則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 199則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 36則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 59 分鐘前 ・ 9則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停另有1.5萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，成交量逾23萬張，另外還有1.5萬張排隊等賣。分分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 23則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 163則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 211則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 12則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 18 小時前 ・ 139則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22則留言