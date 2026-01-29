紐西蘭內皮爾裝飾藝術節2月19日登場！老爺車遊行、特技飛行表演、蒸汽火車之旅、蓋茲比野餐⋯重返1930裝飾藝術年代～

位於紐西蘭北島豪克斯灣（Hawke's Bay）的內皮爾（Napier），是南半球最大的雜交羊毛中心，也是紐西蘭其中一處最大的蘋果、洋梨、核果等出產地區，如今更發展成重要的葡萄酒種植和釀酒產地，在經濟上扮演著重要的角色。然而對遊客來說，這座幽靜的城市是全世界裝飾藝術（Art Deco）和建築愛好者的朝聖之地，擁有獨特且保留完整的裝飾藝術建築街區，讓人彷彿置身於超大型電影布景中！不只如此，內皮爾每年都會舉辦裝飾藝術節（Napier Art Deco Festival），讓所有人重返1930年代，長達4天的活動，整座城市彷彿一場沈浸式的藝術饗宴，令人流連～

人們欣賞藝術節期間展示的老爺車（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

內皮爾的地標之一T&G大樓設計於1936年（Image Source : Getty Creative）

豪克斯灣是紐西蘭北島東岸的一座半圓形大海灣，內皮爾是這座海灣中唯一的城市，它的早期歷史與毛利人相關，英國探險家詹姆士・庫克（James Cook）是第一位來到這裡的歐洲人，而後吸引許多歐洲商人、傳教士、捕鯨者等前來定居。19世紀中英國國王購買了包括今日內皮爾所在的土地，這座城鎮以英國戰爭英雄查爾斯・內皮爾爵士（Sir Charles Napier）命名。

因1931年的嚴重地震，內皮爾以裝飾藝術風格重建。（Image Source : Getty Creative）

城鎮逐漸在港口和和山丘發展成形，不料1931年2月3日一場芮氏規模達7.9級的地震，讓紐西蘭遭受慘重的自然災害破壞，加上接踵而至的大火，內皮爾大部分的基礎設施幾乎都被摧毀，其中受損最嚴重的莫過於市中心，當時還造成約260人死亡⋯⋯然而這座城鎮並未被這場悲劇被擊倒，反而以當時最受歡迎的裝飾藝術風格重建！

簡潔的線條和幾何圖案打造的建築兼具美觀雨實用（Image Source : Getty Creative）

起源於裝飾藝術風格在1920~1940年間大為盛行，並且在1930年代發展到了巔峰，堅忍不拔的當地居民選擇它的原因除了流行，也希望能展現現代氣息。此外，這種以簡潔的線條和幾何圖案打造的風格不僅賞心悅目也更安全，也就是說，不只時尚也很實用。重建後的內皮爾因此搖身一變成為擁有最集中裝飾藝術建築群的城市之一，也贏得了「裝飾藝術之都」（ Art Deco Capital）的美名。

＊內皮爾裝飾藝術節介紹

內皮爾裝飾藝術節每年都吸引超過4萬人參與（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

每年2月，內皮爾都會舉辦為期4天的內皮爾裝飾藝術節，目的在於向當地獨特的歷史遺產和人民不屈不撓的精神致敬。儘管歷經災難，他們卻將這座城市重建為世界知名的旅遊勝地，幾十年來受到保護、修復的獨特建築，吸引著來自世界各地的遊客，而在裝飾藝術節期間更湧入超過4萬名參與者共襄盛舉！

穿上復古衣、搭乘老爺車，展開一場沈浸式的體驗。（Image Source : Getty Creative）

內皮爾裝飾藝術節是紐西蘭規模最大、最具代表性的活動之一，這個獨特的節日被列入紐西蘭甚至全世界的「必遊節慶清單」，活動期間擁有超過200項活動，包括表演、音樂、舞蹈、遊行、時裝秀、主題野餐等，讓你重返充滿魅力的裝飾藝術時代～透過這些體驗，遊客將深入了解內皮爾如何從毀滅性的1931年，重生為紐西蘭的裝飾藝術之都。

不絕於耳的爵士樂和各種主題的派對熱鬧不已（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Creative）

今年的內皮爾裝飾藝術節將在2月19日～2月22日登場，屆時整座城市彷彿一場沈浸式的藝術體驗，換上考究的復古服飾，漫步於濱海大道（Marine Parade ）令人驚嘆的建築之間，耳邊傳來悠揚的爵士樂⋯⋯不能錯過的還有各種主題活動與派對！投入這場建築與時尚的盛宴，你將踏上一段難忘的時光之旅。

＊裝飾藝術節精彩活動推薦

老爺車遊行是裝飾藝術節不能錯過的最大亮點（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

如果眼花撩亂的活動讓你難以選擇，不妨參考以下幾項絕對不容錯過的節目！「老爺車遊行」（Vintage Car Parade）絕對是最大的亮點，由裝飾藝術信託基金會與豪克斯灣老爺車俱樂部一同舉行。今年以勞斯萊斯賓利（Rolls-Royce Bentley）作為遊行主角車隊亮相，其他300輛參與遊行的車輛也都是1949年以前生產。

多達300輛的老爺車同時出現，讓人目不暇給。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

遊行將於2月21日12:30～14:00之間舉行，各種平日難以看到的老爺車從克萊夫廣場（Clive Square）出發，沿途經過上艾默森街（Lower Emerson Street）和上埃默森街（Upper Emerson Street），最後抵達濱海大道，並且在納皮爾露天音樂廳（Napier Soundshell）劃下句點。遊行結束後，這些車子會停在濱海大道供遊客參觀、拍照。

以豪克斯灣上空為舞台的紀念飛行表演精彩絕倫（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

在豪克斯灣上空進行的「紀念飛行表演」（Memorial Flying Displays），由戰鳥飛行表演隊帶來令人驚嘆的特技飛行表演，隨著轟隆隆的聲音接近，你能輕易地捕捉它們的蹤跡，至於最佳觀賞地點包括納皮爾露天音樂廳（Napier Soundshell）、埃默森街（Emerson Street）和濱海大道交會處處等。2月20日（18:00）、21日（12:00）和22日（14:00）各有一場表演。

喜歡老爺車的人，可以參加裝飾藝術老爺車之旅。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

光是欣賞老爺車和飛行表演感覺不夠過癮？你也可以搭上1930年代的老爺車，展開1小時的「裝飾藝術老爺車之旅」（Art Deco Vintage Car Tours），以優雅的方式遊覽裝飾藝術區和歷史悠久的阿胡里里港（Port Ahuriri ）。想充滿儀式感的人，可以從尼爾森機場（Nelson Airport）登上專屬的「復古之旅」（Flapper Flight）包機直飛內皮爾，轉身直接投入藝術節！

在蒸汽火車頭的牽引下，展開一趟蒸汽探險之旅。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

火車迷在內皮爾裝飾藝術節期間，有兩種蒸汽火車之旅可選擇：長達2.5 小時的「蒸汽探險之旅」（Steam Explorer），由1904年的蒸汽火車頭牽引，沿途欣賞港口風光、國家煙草大樓（National Tobacco Company Building ）、法拉第博物館（Faraday Museum）、市區和丁尼生街（Tennyson Street）等。蒸汽探險之旅的行程為2月19日和20日的8:30、11:15和14:00。

穿上復古衣，參加1930年代服裝秀或競賽。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

「蒸汽火車之旅」（Steam Trains）則從內皮爾車站月台出發，遊客搭乘1915年建造的蒸汽火車頭Ab 608「帕斯尚爾號」（Passchendaele）以及老式柴油電力火車頭帶領的紅色復古車廂，環遊美麗的豪克斯灣，度過一個充滿樂趣的週末。2月20日～22日都提供行程，詳細資訊可上網www.steaminc.org.nz查詢。

盛裝打扮在草地上與大家一起野餐（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

內皮爾以舒適的氣候著稱，當地日照時數全紐西蘭最多，非常適合野餐。「特雷曼斯蓋茲比」野餐（Tremains Gatsby Picnic）將在2月22日13:00~16:00登場，地點位於湯姆・帕克噴泉（Tom Parker Fountain ）到內皮爾露天音樂廳之間的上、下草皮以及濱海大道。帶上你最愛的食物和飲料，與成千上萬盛裝出席的人們，一同度過一個輕鬆愜意的午後。今年野餐主題為「賽馬日」（Day at the Races），不妨發揮創意好好打扮！

和你的寵物get同款，一起裝飾藝術狗遊行。（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

蓋茲比野餐還有兒童版——「蓋茲比主題兒童野餐」（Junior Gatsby Picnic），這場專為8~12歲兒童設計的野餐，在2月20日10:00~12:00舉辦，活動中有現場音樂表演、精彩演出、遊戲與獎品和老爺車展示。另一項非常適合小朋友參加的是「裝飾藝術狗遊行」（Deco Dog Parade），記得把你和自己的狗打扮得充滿風格，在2月22日9:00驚艷所有人，甚至贏得豐厚的獎品！就算沒有參賽，在一旁參與活動也很有趣～

趣味十足且笑料百出的肥皂和賽車（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

內皮爾裝飾藝術節最受歡迎的活動之一還有「肥皂盒賽車」（Soap Box Derby），絞盡腦汁打造獨一無二自製賽車的大人與小孩，將一起在賽道上狂奔，兩旁擠滿歡呼加油的觀眾，讓賽事更加熱鬧和緊張。活動在2月22日10:00~12:00登場，起跑線位於丁尼生街7號，有興趣的人記得提早去占個好位子。

內皮爾裝飾藝術節期間整座城市都是舞台（Photo by Kerry Marshall, Image Source : Getty Editorial）

其他活動還包括各式各樣的主題派對、戶外音樂會、街頭表演⋯⋯今年更推出「蓋茲比爵士音樂系列活動」（Gatsby Jazz Series），從早餐開始或下午茶，都能沈浸在悠揚的爵士樂中，而且是置身於內皮爾市政廳劇院（Napier Municipal Theatre）的舞台上！喜歡歷史的人，可以透過不同的徒步之旅，了解內皮爾地震前、地震時、裝飾藝術建築、歷史之屋等主題。

文字／Iris PENG