紐西蘭公布軍艦通行台海照 罕見曝光我軍巡防艦護航

紐西蘭最大型軍艦、奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）上月初通行台灣海峽，引發國際關注。紐西蘭國防部週一（12/8）在官網發布此任務細節，意外曝光我軍成功級巡防艦罕見的護航照片。

紐西蘭國防部8日發布聲明表示，為了執行聯合國對北韓的禁運制裁，紐西蘭海軍日前派出奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）和P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）赴東海和黃海執行監控任務，期間攔截2起疑似船對船非法轉運、鎖定7艘可疑船隻、以及透過無線電廣播發送79條警告訊息。

聲明中還說，在奧特亞羅瓦號值勤期間，遭遇7艘中國解放軍船艦尾隨，雙方始終保持安全且專業距離。

該份公布在國防部官網的聲明中附上一張照片。照片中有一名紐西蘭海軍水手透過望遠鏡眺望遠方的一艘軍艦。照片中並未說明該軍艦屬於何國。

紐西蘭國防部公開我軍成功級巡防艦護航紐軍奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）通行台灣海峽的照片。翻攝紐西蘭國防部官網

一名紐西蘭軍方發言人事後告知路透社，該軍艦為台灣海軍的成功級巡防艦。該艘台灣軍艦在奧特亞羅瓦號航經台灣海峽時短暫交會。

路透社報導指出，雖然台灣軍方會監看通行台灣海峽的外國軍艦，但監控照片被外國軍方公開可說非常罕見。

我國國防部未回應置評要求。一名不具名資深國安官員則向路透社表示，台灣依照慣例會「護航」與我國有相同理念的外國船隻通行台海。該官員說：「此舉是為了確保解放軍機艦不會進一步騷擾他們。」

路透社在報導中說明，紐西蘭雖未與台灣有正式外交關係，但台北當局視該國為共享民主價值的夥伴，雙方也在各自的首都互設具大使館性質的經貿辦事處。

