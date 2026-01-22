紐西蘭北島暴雨引發山崩！多人失蹤

▲紐西蘭北島一處知名露營地點，22日上午被突發的山崩、土石流掩埋，多人下落不明。（圖／翻攝自RNZ）

[NOWnews今日新聞] 紐西蘭北島的芒格努伊山 (Mount Maunganui)，當地時間22日上午，因連續暴雨沖刷，發生山崩，導致山腳一處露營地被埋，截至發稿時間為止，仍有多人下落不明。

綜合《紐西蘭先驅報》、《RNZ》等當地媒體報導，土石流發生在22日上午9點半左右，多輛露營車、汽車、帳篷甚至是公共浴廁都被沖毀。失蹤者中確定包括1名小女孩，而且不排除還有更多兒童。

報導指出，近日暴雨和強風席捲紐西蘭北島，導致全國數千戶家庭斷電，芒格努伊山所在的地區，剛經歷有史以來最潮濕的一天，12小時內降雨量就相當於2個半月的量。澳洲遊客沃勒爾（Sonny Worrall）回憶，當時他正坐在溫泉池裡，親眼目睹慘劇發生：「我轉過身，跳起來就跑。」

目擊者聲稱， 山崩當下，感覺周圍都在劇烈搖晃。1位名為賈克（Nix Jaques）的目擊者當時正準備往山上走，聽到轟然巨響，轉身一看，大量泥土傾瀉而下，壓垮部分營地設施：「有幾輛車被土石流的力道推開，還撞向一處洗漱區，我相信當時淋浴間裡肯定有人，還有一輛露營車也被沖走了，車裡有一家子人。」

陶朗加市長德里斯代爾（Mahé Drysdale）表示，政府正在核對所有已登記人員的名單，但還無法掌控確切數字，因為有些人退房離開營地時未必會通知；當地警方也呼籲民眾，盡量避免行經芒格努伊山，以便救援人員有足夠空間作業：「我們最不需要的就是圍觀的人。」

原文連結：

Mount Maunganui collapse: Children thought to be among missing, searchers desperately hunt among debris

Mauao campground landslide: Children missing after slip in Mount Maunganui

