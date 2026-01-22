紐西蘭北島豪雨成災 住戶斷電急撤、道路封閉

路透社今天(22日)報導，紐西蘭北島(​North Island)的北部地區21日徹夜雨勢加劇，造成了廣泛破壞，住戶被進行撤離，數以千計的家庭斷電、道路封閉，土石流衝擊一處房屋造成2人失蹤。

緊急管理與重建部長密契爾(Mark Mitchell)告訴紐西蘭電台(Radio ​NZ)，這場暴雨襲擊了北島的幾乎整個東岸地區。「好消息是大家的反應都非常快速。有時間可以做好準備，這有助於減緩災情，並作出強力因應」。

紐西蘭運輸局(New Zealand Transport Authority)表示，在北地大區(Northland)、普蘭蒂灣(Bay of Plenty)地區和懷卡托地區(Waikato)有多條主要道路封閉。地方當局指出，由於道路受損，有些小社區仍與外界隔絕。