紐西蘭南島小鎮直擊「23年一遇壯麗紫綠極光」 珍貴畫面曝

記者高珞曦／綜合報導

大自然的鬼斧神工！美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）先前預警，太陽近期將發生強烈地磁暴，是2003年10月以來最強紀錄，有讀者在紐西蘭南島直擊夜空極光翩翩，構成難得一見的勝景。

紐西蘭南島城市瓦納卡21日出現紫色、粉色和綠色南極光。（圖／讀者提供）

據NOAA官網說明，太陽自1月18日起爆發強烈耀斑，且引發嚴重的太陽輻射風暴，導致地磁活動明顯增強，據NOAA分級，本次太陽輻射風暴強度為「S4」（嚴重）等級，同時地磁風暴強度達「G4」（嚴重）等級，僅次於最強的S5、G5等級。而這紀錄是2003年10月以來觀測到的最強烈地磁活動。台灣中央氣象署日前也指出，地磁緯度40度的中緯度地區可見極光活動。

廣告 廣告

澄淨星空與極光相輝映。（圖／讀者提供）

1名正在紐西蘭旅遊的台灣讀者直擊，紐西蘭南島小鎮瓦納卡（Wanaka）21日夜空出現大片南極光，綠色、粉色、紫色交織的奇觀驚豔眾人，且只要站在飯店頂樓就能以肉眼觀賞。

極光顏色以綠色較為常見，本次紐西蘭南島不僅看到綠色極光，還有形成條件更嚴苛的粉色、紫色極光。（圖／讀者提供）

台灣遊客在紐西蘭南島城市瓦納卡，抬頭即可親睹南極光奇景。（圖／讀者提供）

由於紐西蘭位處南半球，且南島受位置影響，平時多半只能遠眺，極少有近距離觀賞的機會。據紐國媒體《RNZ》報導，這場地磁風暴的強度，幾乎達到太空天氣監測器測量磁場擾動的最高等級。

延伸閱讀

緯創豪砸105.5億台幣！擴充台美AI伺服器產能

助AI資料中心擴張！阿里巴巴與中國核電成立核能公司

人類史上最大的基建建設！黃仁勳大爆料：台積電正興建20座新廠