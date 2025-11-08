紐西蘭名導演李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（中央社威靈頓7日綜合外電報導）紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，他因執導「戰士奇兵」走紅，影界譽為「優雅而才華洋溢」。
法新社報導，李塔瑪何瑞因執導票房大片「戰士奇兵」（Once Were Warriors）聞名，隨後在好萊塢開創一番事業，在娛樂界圈被認為是極具影響力的毛利人。
李塔瑪何瑞執導的電影，還包括2001年驚悚片「全面追緝令」（Along Came a Spider）與隔年007系列電影「誰與爭鋒」（Die Another Day）.
他的家人以聲明表示，李塔瑪何瑞今天是在家中安詳去世。
李塔瑪何瑞1994年以電影「戰士奇兵」成名。這部電影改編自作家杜夫（Alan Duff）小說，講述一個城市裡毛利人家庭，如何在貧困與暴力中奮鬥。
這部電影至今仍是紐西蘭票房最高的電影之一，並贏得國際讚譽。
在片中飾演主角「傑克（Jake）」的演員泰姆拉莫里森（Temuera Morrison）表示，李塔瑪何瑞對電影製作的敏銳眼光使他脫穎而出。
泰姆拉莫里森今天接受紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）採訪時說，「他（李塔瑪何瑞）可能是我們孕育出最優秀的導演。」
「我認為在電影製作各方面，沒有人能超越他的知識水平。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」
「而且，看看有多少毛利人踏進電影圈，看看他現在透過試鏡能找到多少毛利演員，這真是令人欽佩。他實在是非常了不起的人。 」（編譯：屈享平）1141108
其他人也在看
豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍
南部中心／綜合報導豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。民視 ・ 10 小時前
謝侑芯家屬委任律師！ 要求警方調取飯店監視器畫面、徹查相關人員通話紀錄
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯家屬已委託當地資深律師處理，律師團隊也正式向警方發函，要求全面調取案發飯店的案發前後3小時的監視畫面及相關資料，範圍包括飯店大門、走廊、電梯及謝侑芯房間出入口等位置。負責此案的律師陳俊達認為，警方應徹查所有擁有進入房間...CTWANT ・ 11 小時前
全智賢罕放閃！親曝與老公相親過程 笑認「第一眼就愛上」
南韓女神全智賢以經典韓劇《來自星星的你》中的「千頌伊」一角紅遍亞洲，優雅又帶點俏皮的氣質至今仍讓粉絲難忘。出道多年，她一向低調保護家庭與私生活，但近日罕見登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，大方聊起從16歲開始進入演藝圈的點滴，更首度公開與老公崔俊赫的戀愛過程，甜蜜告白：「我第一眼就愛上他了！」讓現場驚呼不已。中時新聞網 ・ 1 天前
關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導買房到底是「現在不上車以後更買不起」，還是「硬買之後被房貸壓垮」？近日一名女網友發文表示，自己在竹北上班，想在...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
不是五十肩！她「手抬不高、梳頭困難」復健無用 竟旋轉袖肌腱斷裂
「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位60多歲的小林女士（化名）就診時這樣描述。醫師表示，有民眾誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒。但實際上，旋轉袖肌腱斷裂是常見卻容易忽略的問題。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
即時中心／温芸萱報導今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。民視 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前