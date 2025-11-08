紐西蘭名導演李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲

（中央社威靈頓7日綜合外電報導）紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，他因執導「戰士奇兵」走紅，影界譽為「優雅而才華洋溢」。

法新社報導，李塔瑪何瑞因執導票房大片「戰士奇兵」（Once Were Warriors）聞名，隨後在好萊塢開創一番事業，在娛樂界圈被認為是極具影響力的毛利人。

李塔瑪何瑞執導的電影，還包括2001年驚悚片「全面追緝令」（Along Came a Spider）與隔年007系列電影「誰與爭鋒」（Die Another Day）.

他的家人以聲明表示，李塔瑪何瑞今天是在家中安詳去世。

李塔瑪何瑞1994年以電影「戰士奇兵」成名。這部電影改編自作家杜夫（Alan Duff）小說，講述一個城市裡毛利人家庭，如何在貧困與暴力中奮鬥。

這部電影至今仍是紐西蘭票房最高的電影之一，並贏得國際讚譽。

在片中飾演主角「傑克（Jake）」的演員泰姆拉莫里森（Temuera Morrison）表示，李塔瑪何瑞對電影製作的敏銳眼光使他脫穎而出。

泰姆拉莫里森今天接受紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）採訪時說，「他（李塔瑪何瑞）可能是我們孕育出最優秀的導演。」

「我認為在電影製作各方面，沒有人能超越他的知識水平。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」

「而且，看看有多少毛利人踏進電影圈，看看他現在透過試鏡能找到多少毛利演員，這真是令人欽佩。他實在是非常了不起的人。 」（編譯：屈享平）1141108