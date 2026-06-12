紐西蘭威靈頓機場驚傳火警 航廈緊急疏散航班大亂
紐西蘭威靈頓機場驚傳火警 航廈緊急疏散航班大亂
紐西蘭首都威靈頓機場於週五晚間驚傳火警，導致主航廈緊急疏散、多架航班被迫轉降，所幸火勢已迅速撲滅且無人受傷，但已造成當地空中交通大亂。
根據路透社（Reuters）報導，紐西蘭威靈頓機場（Wellington Airport）於當地時間週五晚間約7點15分發生火災。起火點位於西南航廈，當地消防與緊急救援部門接獲報案後，隨即聯手機場消防隊展開灌救。
火災發生後，機場當局立刻緊急疏散了主航廈與西南登機廊廳的所有人員。受此影響，多班準備降落威靈頓的航班被迫暫時轉降其他機場。該機場最大的航空公司紐西蘭航空（Air New Zealand）也隨即宣布，暫停所有進出威靈頓的航班，直到另行通知。
威靈頓機場隨後發表聲明證實，這起火災已經被成功撲滅，所幸並未造成任何人員傷亡。機場預計隔日將照常開放營運，但警告航班仍可能出現連帶延誤的狀況，呼籲旅客在出發前先向航空公司確認最新動態。至於詳細的起火原因，仍有待相關部門進一步調查釐清。
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