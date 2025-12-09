紐西蘭官方親曝！軍艦行經台海遭共軍跟監 台灣軍艦成功護航助安全通行
記者蒲世芸／綜合報導
據路透社9日報導，紐西蘭國防軍公布了一張任務照片，引起國際關注！該國最大軍艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）於上個月穿越敏感的台灣海峽時，與一艘台灣軍艦短暫「同框」。紐西蘭國防軍發言人透露，畫面中的船艦正是台灣海軍的「成功級巡防艦」。
台軍艦執行任務照片被釋出
紐西蘭國防部指出，為嚇阻北韓飛彈威脅，因此旗下皇家海軍（RNZN）出動油彈補給艦奧特亞羅瓦號、「海妖」直升機，以及皇家空軍的P-8A「海神」巡邏機等，於11月前來東海、黃海海域，支援「太平洋安全海上交流」（Pacific Security Maritime Exchange, PSMX）計畫，並與美、加、日、法、澳等國軍艦協作。
然而，這艘補給艦11月5日從南海北上通過台海時，期間一路被多達7艘中國軍艦跟監，但都保持「安全且專業的距離」。
紐國國防軍8日在官網上釋出的照片中，可以看到其海軍拿著望遠鏡觀察遠方軍艦。而這張照片獨具意義的原因在於，台灣確實會監控在台海內航行的外國軍艦，但台灣軍艦在執行任務時的照片被他國公開，則是相當少見。
助他國免去共軍「過度騷擾」
報導指出，一名熟悉情況的台灣高層安全官員表示，台灣例行會為理念相近的國家在通過台海時提供護衛。他並強調，這是因為這些軍艦「常會遭到中國軍方騷擾或模擬攻擊」，因此台灣必須確保「共軍艦艇和飛機無法進一步騷擾他們」。
紐西蘭與台灣雖沒有正式外交關係，但雙方在彼此首都皆互設具大使館性質的經貿辦事處，並互視為民主陣營中的重要夥伴。而美國軍艦則是每隔幾個月就會通過台海，因此引發北京強烈不滿；澳洲、英國、加拿大等盟友則是偶爾會跟進；台灣方面，則是支持這些航行自由行動。
