紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（Al Guthrie）
【旅遊經 洪書瑱報導】
紐西蘭約在12月開始進入旅遊旺季，在進入旺季的前夕，紐西蘭宣布，全球美食指南之一的《米其林指南》正式進駐紐西蘭，首度將指南版圖拓展至大洋洲，紐西蘭的首版指南將涵蓋四個充滿活力的美食目的地：奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮，首版餐廳評選名單將於明( 2026) 年中公布，相關名單將以數位方式公告，獨家內容也將在《米其林指南》旗下所有平台，包括：官方網站、行動 APP 及社群帳號公開。紐西蘭作為融合了多元文化和現代都會氣息的土地，其美食也體現了這種傳統交融的特色，同時還結合了豐富的世界級本地食材，從新鮮的時令蔬菜到標誌性的草飼羊肉與牛肉，並融合了國際風味的現代料理，搭配世界上最負盛名的葡萄酒，提升至全新境界。
米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「我們對將《米其林指南》擴張到紐西蘭感到非常興奮，紐西蘭豐富多元的美食融合了毛利文化、太平洋地區的風情，以及新世代主廚以創意與熱情推崇在地食材的精神，透過聚焦奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮的卓越餐廳，我們迫不及待要將這些令人振奮的美食目的地的獨特風味與人才等精彩發現分享給世界。」
紐西蘭旅遊與酒店業部長路易絲厄普斯頓（Louise Upston）表示：「這份榮譽不僅是我們廚師與釀酒師的勝利，更是整個旅宿及觀光產業的榮耀，它表彰了那些每天為我們的餐飲體驗注入生命的人們所展現的卓越奉獻與才華。」
紐西蘭觀光局執行總裁德蒙奇（René de Monchy）表示：「我們對蓬勃發展的餐飲產業深感自豪，透過享譽國際的《米其林指南》在世界舞台上發光發熱，實在令人振奮。這份肯定不僅是對我們卓越廚藝的肯定，更是向全世界宣告紐西蘭是不容錯過的旅遊目的地，我們誠摯邀請全世界的饕客親自前來體驗 — 品嚐紐西蘭的風味，探索每一道料理與每一杯酒背後的故事。」
圖說：《米其林指南》宣布首度進駐紐西蘭，前往紐西蘭奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮等地進行餐廳評選，首版指南預計將於 2026 年公布
※.奧克蘭：
充滿壯觀的都市風貌、多元的國際美食選擇與優越的海岸資源，鞏固了其作為全球美食目的地的地位，從彰顯紐西蘭多元文化特色的精緻餐飲，到展示當地頂級佳釀的酒單，奧克蘭為旅客呈現的是熱情周到、精緻優雅的世界級美食體驗。
※.威靈頓：
身為紐西蘭的創意之都，以大膽的點子與濃鬱的風味而聞名，這座國際都市擁有多元文化的美食氛圍，對有機與永續食材的深切追求推動了「從農場到餐桌」的理念，作為世界頂尖的咖啡城市之一，咖啡文化在威靈頓的街頭巷尾隨處可見。
※. 基督城：
在紐西蘭南島，基督城的餐廳充分利用了當地的自然資源，從班克斯半島的海鮮到坎特伯雷肥沃平原的新鮮農產品應有盡有。在地食材透過「從農場到餐桌」的餐飲模式，實踐將紐西蘭的經典菜餚與環太平洋風味融合，為紐西蘭不斷發展的美食文化做出貢獻。
※. 皇后鎮：
為世界聞名度假勝地，甚至有機會看到極光，坐落於南阿爾卑斯山脈的壯麗群峰之間，中奧塔哥的風土，孕育出這片世界最南端的葡萄酒產區，當地的有機時令農產品，與來自周邊高地的野生鹿肉及頂級羔羊肉完美相襯。
在紐西蘭，每一趟旅程都是尋找自我與人群、土地、風味及地方精神連結的機會，作為通往文化和人與人之間聯結橋樑的美食美酒，不論是啜飲世界級的黑皮諾葡萄酒，或在海岸覓食之旅中享用新鮮捕獲的 kaimoana（毛利語，意為海鮮），每一口與每一啜都注入紐西蘭的 wairua（毛利語，意為精神），帶來難忘的味覺體驗。
相關紐西蘭的旅遊資訊，可至網站(https://www.newzealand.com/int/ )查詢！
以上圖片：紐西蘭觀光局提供
