紐西蘭山崩吞噬露營地！「呼救人聲」消失 6人推定死亡

紐西蘭北島東海岸本月22日因暴雨引發嚴重山崩，芒格努伊山（Mount Maunganui）附近一處繁忙的露營地瞬間被泥土和瓦礫淹沒，失蹤6人被推定死亡，當中包含2名青少年。當局今（24）日表示，在發現人類遺骸後，有關部門正在努力確認遇難者的身份。

紐西蘭芒格努伊山發生致命山崩。（圖／路透社）

《路透社》報導，據紐西蘭消防與緊急救援部門，35名人員今日在重型機具協助下，持續於陶朗加（Tauranga）的災區清理殘骸。23日晚間，搜尋區域曾發生局部滑動，進一步增加作業難度。氣象預報指今日當地恐再有暴雨，警告工作人員可能需撤離以確保安全。

據報導，山崩發生時，露營地正值夏季假期，許多家庭湧入。警方表示，救援工作已經停止，目前正在進行遺體搜尋工作，並補充稱失蹤者生還的可能性微乎其微。儘管在山崩發生後，第一時間救難人員曾聽到瓦礫堆中傳來人聲，但至今未再偵測到生命跡象。

有民眾在事發現場獻花悼念遇難者。（圖／路透社）

首席驗屍官塔頓（Anna Tutton）表示，辨識遇難者身份的程序已展開，強調辦公室將以最高標準謹慎處理。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在社群平台X發文稱這場災難令人悲痛欲絕，並向所有失去親人的家庭致哀。他於23日親赴現場，與受害者家屬會面。

報導稱，本週的強降雨不僅造成芒格努伊山的致命災情，鄰近帕帕莫阿（Papamoa）郊區也發生山崩，造成2人遇難。

