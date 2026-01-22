紐西蘭山崩「生吞」露營區！女救全村反遭活埋 瓦礫堆傳尖叫後「死寂」

國際中心／記者彭光偉報導

紐西蘭北島發生駭人聽聞的自然災難！當地時間22日，知名旅遊勝地芒格努伊山（Mount Maunganui）海濱假日公園，在連日破紀錄豪雨後發生毀滅性山崩。大量土石流瞬間傾瀉而下，將露營車、帳篷與建築物如玩具般壓扁。根據多家外媒報導，現場宛如「戰區」，目前已知有多名兒童失蹤，更令人心碎的是，一名在清晨叫醒大家逃命的「女英雄」，自己卻不幸受困在被土石淹沒的廁所中，救援人員透露，原本還能聽到廢墟傳來求救尖叫聲，但在15分鐘後「全場陷入死寂」。

紐西蘭發生嚴重山崩意外，生吞露營區多棟建築和車輛造成嚴重傷亡。（圖／翻攝自X平台Standard News@standardnews帳號）

直擊驚悚瞬間！遊客：「巨大的露營車追著我跑」

《每日郵報》與澳洲媒體報導，這場災難發生在當地時間22日上午。當時正在附近溫泉池游泳的澳洲遊客桑尼（Sonny Worrall）回憶起生死一瞬間，仍餘悸猶存。

「我當時聽到樹木斷裂的爆裂聲，轉頭一看，巨大的土石流正朝我衝過來！」桑尼驚恐地描述，「我立刻跳出池子拔腿狂奔，回頭看時，一輛被沖下來的巨大露營車就緊跟在我身後，只差幾公尺就要撞上我，這簡直是人生最恐怖的時刻。」

另一名目擊者布魯斯（Bruce Cortesi）表示，雖然山崩看起來移動緩慢，但實際上這一切都發生在「幾秒鐘之內」。許多從溫泉池死裡逃生的遊客臉上沾滿泥巴，現場尖叫聲四起，人們驚慌失措地四處逃竄。

悲劇英雄！她清晨5點叫醒大家逃生 自己卻受困公廁

這場災難中最令人鼻酸的故事，發生在一棟被完全摧毀的廁所與淋浴間建築。一名倖存者含淚向《紐西蘭先驅報》透露，有一位被受困在廁所廢墟中的女子是大家的救命恩人。「她今天是英雄，早上5點她就跑遍營區，把大家從床上叫醒，警告我們有危險快撤離……結果現在大家都出來了，只有她還沒出來。」

據現場第一批救援人員馬克（Mark Tangney）描述，當時他和另外幾名男子爬上廁所的屋頂試圖破壞結構救人，「我們可以清楚聽到下面有人在尖叫『救命、救命！救我們出去！』」

然而，救援行動持續了約15分鐘後，瓦礫堆下的呼救聲突然停止。馬克痛心地說：「我們拼命挖了半小時，但在那15分鐘後，我們再也聽不到她們的聲音了。」

現場如戰區！多名兒童失蹤 總理痛心：深切的悲劇

紐西蘭緊急管理部長米切爾（Mark Mitchell）證實，除了露營區外，歡迎灣（Welcome Bay）的另一處山崩已造成2人死亡。而在芒格努伊山露營區，警方表示目前失蹤人數雖為個位數，但確認「至少有一名年輕女孩」下落不明。

透過曝光的空拍畫面可見，原本翠綠的山坡被狠狠「削掉」一大塊，裸露的黃土令人觸目驚心，山腳下的露營車與建築物被堆疊擠壓成廢鐵。米切爾形容受災的東海岸地區看起來就像「戰區（war zone）」。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）已在社交媒體X上發文，形容過去48小時的天氣事件是「深切的悲劇（profound tragedy）」，國家正處於沉重的悲痛之中。目前當局已出動直升機與搜救犬隊，在極度危險與不穩定的地形中，徹夜進行地毯式搜索，希望能奇蹟般地找到倖存者。

