紐西蘭慣竊珠寶店吞60萬墜飾 警等6天「自然排出」還業主

紐西蘭竊賊吞下系列類似款百萬墜鍊，昨終於自然排出、物歸原主。（翻攝partridgejewellers官網）

紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）上月發生百萬竊案，一名男子在市中心珠寶店當場吞下要價美元1.9萬（約新台幣60萬元）的特別版墜鍊，男子被警方依現行犯逮捕送辦，並發現他有竊盜前科，今（5日）外媒報導，經過6天等待，墜鍊終於「自然」排出，紐西蘭警方也以衛生紙包裹擺拍重見天日的墜飾。

奧克蘭警方上月28日獲報，該男子在市中心的帕特里奇珠寶店（Partridge Jewellers）當場吞下墜鍊，遭「偷竊」墜飾的Fabergé 007特別版八爪魚蛋吊墜，以18K金打造，蛋型外殼為綠色雕花琺瑯，鑲有60顆白鑽、15顆藍寶石，裡面則有隻雙眼嵌黑鑽的18K金迷你章魚，市值高達美元1.9萬（約新台幣60萬元）。

男子當場被依竊盜罪逮捕，警方同步查出他曾涉嫌多起竊案，光是11月就在同家珠寶店偷走平板、私人住家偷貓砂及除蚤藥等，男子事後被警方拘留。

綜合外媒最新報導，檢警守株待兔，持續監控男子排泄物，終於在12月4日晚間等到，據報導，失竊珠寶是以「自然方式」取出，並無透過醫療等外力干擾，紐西蘭警方提供的畫面顯示，墜飾經過初步清潔後，被放在衛生紙上，歸還給珠寶業者。





