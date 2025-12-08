紐西蘭打造奇異果與蜂蜜傳奇的背後 真相竟是2個字

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣是農業大縣，縣長王惠美正率團參訪紐西蘭奇異果園與蜂蜜工廠，發現原來在經營品牌之前，更重要的是「制度」，因為統一品牌的奇異果採用契作的定價收購，蜂蜜加工連冷鏈管理都可回溯，制度走在技術更前面，才能讓農業品牌具有國際競爭力。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，走訪紐西蘭奇異果園與蜂蜜工廠令人震撼，看到的是「農業自信」，信心是來自制度，先建立制度，技術就有追求的方向，當收入能讓人安心，農民才敢投入長期改良，讓農民不必拚市場最低價，也不必賭今年的大盤行情，這是用國家力量在創造農業品牌的價值。

縣長王惠美表示，紐西蘭也是農產大國，希望借鏡紐西蘭的成功經驗，學習到如何把彰化頂級農產品以品牌來行銷，推到國際舞台。這次走訪發現，紐西蘭的農產品不只是品質好，從生產到上市都有完整的制度在走，包括蜂蜜也建立獨特麥盧卡因子分級制度，才能打造國家級農業品牌，這都值得彰化縣在經營農業品牌需要從根本學習的地方。

