紐西蘭暴雨山崩沖毀露營區！多人失蹤 15分鐘後呼救聲戛然而止

紐西蘭北島知名旅遊景點芒格努伊山（Mount Maunganui）22日上午發生山崩。（翻攝自X）

紐西蘭北島知名旅遊景點芒格努伊山（Mount Maunganui）22日上午發生山崩，強降雨導致土石瞬間傾瀉至海濱假日公園，掩埋露營車、帳篷與建築物，造成多人失蹤。當局已派出直升機與搜救犬隊持續搜尋，現場畫面如戰區，紐西蘭總理盧克森痛心形容這起事件是「深切的悲劇」。

根據外媒報導，目擊者表示，土石流來襲速度快且驚人，一位澳洲遊客桑尼（Sonny Worrall）正在附近溫泉游泳，回憶差點被沖下的露營車撞上，表示「這簡直是人生最恐怖的時刻」。另一名目擊者布魯斯（Bruce Cortesi）指出，山崩在「幾秒鐘之內」發生，許多民眾從溫泉池裡驚慌逃竄，現場尖叫聲四起。

一名女遊客清晨5點警告營區民眾撤離，成功拯救多名遊客，但自己卻被土石掩埋在廁所廢墟中，起初還能清楚聽到呼救聲，但15分鐘後一切都歸於寂靜。

紐西蘭當局證實芒格努伊山與南方帕帕莫阿地區已有多人失蹤，提醒民眾避免進入災區，並持續關注天氣預警。總理盧克森感謝前線救援人員，承諾提供最大支援並協助受災民眾。

