紐西蘭暴雨引發土石流 露營場遭掩埋多人受困

2026年1月22日，紐西蘭北島芒格努伊山一處露營場遭土石流侵襲。路透社



紐西蘭北島東岸遭遇暴雨侵襲，今天（1/22）發生一處露營地遭土石流掩埋的災難事件，有數人失蹤，其中包括孩童，救難人員正持續搜尋。

路透社報導，這起災難發生於當地時間上午9時30分（台灣時間凌晨4時30分），當時有大量土石奔流而下，砸向知名觀光勝地芒格努伊山（Mount Maunganui）的一處露營地。

官方在記者會上表示，已有數百個家庭從露營場撤離，緊急應變機構正設法尋找受困者。

《紐西蘭前鋒報》報導，山崩後，有人自露營區內的盥洗室發出求救聲。救難人員利用工具，試圖挖開屋頂救援，但求救聲約在15分鐘後停止。

消防與緊急應變指揮官帕克（William Park）表示，救難人員第一時間曾在瓦礫堆中偵測到生命跡象，但土石流導致地面可能再度滑動，因此人員已撤離。

據報導，土石流來襲時，露營場劇烈搖晃，一名受困女子當時曾向其他露營遊客發出警告。生還者稱讚她是「英雌」。

當地媒體引述緊急管理與重建部長米契爾（Mark Mitchell）表示，失蹤者包括孩童，已出動直升機協助搜救。

警方表示，鄰近的帕帕摩亞（Papamoa）另有一處民宅遭山崩擊中，導致兩人失蹤。週三在奧克蘭北部，一名駕車者也被暴雨沖走後失蹤。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在X平台表示，他正「密切關注全國多處情況」，包括芒格努伊山。

