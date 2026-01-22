紐西蘭暴雨引發露營區山崩 疑似數人失蹤搜救中

紐西蘭廣播電台（RNZ）報導，紐西蘭北島芒格努伊山的露營勝地，當地22日上午9時許、台灣時間上午5時許發生山崩，造成多處帳篷、露營車等設施被土石掩埋，可能有數人下落不明。

紐西蘭緊急事務部長米切爾（Mark Mitchell）表示，已確認有1名女童失蹤；警方則說，失蹤人數應為「個位數」，但還無法提供確切數字。

當地消防單位指出，第一批救援人員趕到時曾聽到從土石堆下傳來人聲，之後就再也沒有聽到聲音，截至當地下午2時都尚未有人獲救，搜救工作仍會持續，現場民眾也已撤離。

據《紐西蘭先驅報》報導，一名當地旅客表示，事發時他正準備去登山，但因聽到一處廁所內有人喊「救命」而前往協助。他到場後發現已有6、7人正試圖把廁所屋頂掀開、救援受困者，他們雖拚命救援將近半小時，「但過了約15分鐘後，就再也聽不到回應。」

消防人員在芒加努伊山腳下持續救援。（圖／美聯社）

BBC報導，紐西蘭北島近日遭暴雨侵襲，部分地區在12小時內降下當地平均1個月的降雨量，並造成淹水及停電等災情。截至22日上午，當地仍有約8千戶停電。

而位在芒格努伊山附近的帕帕莫阿地區，同日凌晨4時許也發生山崩，一處民宅遭掩埋，導致1人重傷、2人失蹤；北島最大城奧克蘭則是在21日時，有1名男子駕車遭洪水沖走失聯。