紐西蘭暴雨成災！旅遊勝地山崩 露營地遭埋多人失蹤

紐西蘭北島東海岸芒格努伊山（Mount Maunganui）一處露營地因連日暴雨發生山崩慘遭掩埋，多人失蹤，緊急救援人員正全力搜救中。

紐西蘭北島 芒格努伊山的露營地發生山崩，多人失蹤。（圖／路透）

芒格努伊山因為有著美麗海灘成為著名旅遊勝地，夏季時吸引大量遊客前往。然而由於連日豪雨，北島多處地區宣布進入緊急狀態，當地居民與遊客面臨前所未有的危險處境。芒格努伊山附近的陶朗加（Tauranga）市在山崩發生前的30小時內降雨量達295毫米，遠超當地平均水平。

據《衛報》報導，山崩於當地時間22日上午9時30分左右發生，正值許多遊客在營地活動的時間。消防與緊急服務發言人派克（William Pike）表示，最先抵達現場的民眾從土石堆中聽到求救聲。「民眾嘗試進入瓦礫堆並確實聽到一些聲音，我們最初抵達的消防隊員也聽到相同的聲音。」目擊者向當地媒體描述，他們先聽到極大的噪音，隨後看到大片山坡崩落擊中營地，場面一片混亂，許多遊客措手不及。

從芒格努伊山傳出的畫面顯示，多輛露營車翻覆，樹木連根拔起。這場災難發生在當地夏季旅遊高峰期，使得傷亡風險大幅提高。

一名澳洲男子沃勒爾（Sonny Worrall）目擊整個過程，「當時我正在游泳，聽到身後巨大的山崩聲和樹木斷裂聲，一輛露營車差點撞到我，我不得不跳進另一個水池，那是我一生中感受過最可怕的事情。」

沃勒爾是眾多幸運逃過一劫的遊客之一，但仍有許多人下落不明。

紐西蘭緊急事務部長米契爾（Mark Mitchell）向紐西蘭廣播電台透露，暴雨成災使得東海岸部分地區看起來像「戰區」，當局已派出直升機救援被困在屋頂上的家庭。除了露營地之外，在芒格努伊山南部的帕帕莫阿（Papamoa）一處民宅，22日凌晨4時遭山崩襲擊，造成一人重傷，另有兩人失蹤，顯示災情已擴散至周邊地區。警方也正在尋找一名40多歲男子，他於21日在奧克蘭北部的沃克沃斯（Warkworth）附近過河時被洪水沖走，至今未尋獲蹤影。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，政府正盡一切努力支援受災民眾，並感謝緊急救援人員的付出。「對所有為保護紐西蘭人安全而冒險的人，全國都感激不已，」他說。政府已調動各種資源應對這場危機，包括軍方支援和緊急救災基金。

