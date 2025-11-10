紐西蘭最古老國家公園野火 天候阻礙空中救援

紐西蘭當局今天(10日)表示，儘管有霧的天氣型態迫使救援飛機停飛、並推遲了部份的滅火努力，但雨勢已協助遏制紐西蘭最古老的東加里羅國家公園(Tongariro National Park)蔓延的野火。

消防人員從8日起就在奮力撲滅國家公園的火勢，這處位於紐西蘭北島(North Island)的人氣健行景點，至今已有大約2,500公頃化為焦土。

紐西蘭消防和緊急救援局(Fire and Emergency)地方指揮官杜拉維茨奇(Nigel Dravitzki)發表聲明說，火災範圍可能擴大了些，進一步的偵察將在天氣好轉時進行。

他表示，有些地面救難人員已經開始行動，而15架直升機和5架固定翼飛機則在待命，等待天氣好轉恢復行動。

野火已迫使居民和健行者在週末期間撤離東加里羅國家公園。

警察部長密契爾(Mark Mitchell)告訴紐西蘭先驅報(New Zealand Herald)，他「不知道」火勢是如何開始的，但官方已將此視為犯罪現場來處理。(編輯：陳文蔚)