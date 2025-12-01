紐西蘭最大艦艇通過台海! 解放軍艦「正義七打一」 集體包圍「模擬攻擊」

紐西蘭最大軍艦奧特亞羅瓦號穿越台海。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 近年來，台海地區的緊張局勢持續升溫，美國及其盟友也持續加強對西太平洋地區的軍事部署，準備應對隨時可能發生的全面衝突。近期有消息稱，紐西蘭海軍以「維護航行自由」為由，派遣旗下最大的補給艦通過台灣海峽，但卻遭到 7 艘解放軍軍艦全程跟監警戒。有中國專家分析認為，紐西蘭突然對中國發起挑釁的主要原因，可能與該國面臨的外交、經濟困局有關。

富大啖學日本研究中心特聘研究員「墨寫東瀛話春秋」透過《騰訊網》發布文章指出，當地時間 11 月 5 日，紐西蘭海軍旗下最大的艦艇「奧特亞羅瓦」號綜合補給艦 ( HMNZS Aotearoa ) 航行穿越台灣海峽。針對此次航行活動，紐西蘭國防部長朱迪恩．柯林斯 ( Judith Collins ) 在接受媒體採訪時表示，在「奧特亞羅瓦」號通過台灣海峽時，至少有 7 艘解放軍船艦正在對其進行跟蹤與監視，懷疑中國可能透過實際行動，干擾紐西蘭在台海地區自由航行的權力。

有中國專家分析認為，解放軍試圖透過升級應對手段的方式，反制他國艦艇、軍機到中國周邊實施的「挑釁行為」。圖為解放軍艦示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 墨寫東瀛話春秋

針對此次紐西蘭海軍派遣軍艦航穿台灣海峽的行為，「墨寫東瀛話春秋」分析認為可能與美國川普政府日前宣布部分取消紐西蘭農產品額外關稅的決策有關。「墨寫東瀛話春秋」稱，美國方面試圖透過取消部分額外關稅的方式，迫使紐西蘭提高在政治領域的配合規模，「因此，在獲得關稅減免後，紐西蘭立即派遣船艦，到美國『心頭大患』的台海地區，對中國發起挑釁，試圖藉機討好美國」。

「墨寫東瀛話春秋」指出，「奧特亞羅瓦」號綜合補給艦雖然是紐西蘭海軍最大的船艦，但實際戰鬥力十分有限，主要功能是為紐西蘭及其盟國的海、陸、空作戰單位提供全球後勤支持，威脅性相對有限。然而，針對紐西蘭派遣大型補給艦航穿台灣海峽的行為，解放軍卻全面升級了反制行動，派遣 7 艘不同型號的軍艦進行跟蹤，甚至出動戰機在「奧特亞羅瓦」號周邊飛行，透過一系列行動對紐西蘭提出警告。

除了派遣軍艦跟蹤外，解放軍也發起「戰巡台海」行動，出動各類型戰機與軍艦至台海地區活動。「墨寫東瀛話春秋」表示，解放軍不斷升級的應對手段，將對「來到中國周邊挑釁」的外國軍機、軍艦帶來更強的壓迫感，「中國政府已經透過實際行動警告美國與西方國家，強調台灣問題是中國『不容觸碰的紅線』」。

