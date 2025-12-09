紐西蘭最大軍艦通過台海 我海軍巡防艦相伴護航

中日近期再因戰機「雷達照射」風波交鋒，對於日本抗議，中方回應事前已公布「遼寧號」航母編隊訓練的海空域，反控是日本戰機擅自闖入，更表示艦載機訓練時開啟搜索雷達很常見，但日方再度反駁。

日本內閣官房長官木原稔指出，「自衛隊是在保持安全距離的情況下，執行領空侵犯的對應任務，一般來說，基於安全理由，即便開啟雷達是為了搜索用途，從避免突發狀況的角度來看，也不會像這次事件進行『間歇性』的照射。」

日本內閣官房長官木原稔指出，共機間歇性的「雷達照射」相當危險。而且根據日方公布的「遼寧號」航跡，6日事發當下穿越宮古海峽後，未如以往直接進入西太平洋，是一路沿著琉球群島東側往北，讓「遼寧號」距離日本本島更近。同時中國外交部長王毅，會見訪中的德國外長瓦德福時，再提及日本首相高市早苗的涉台言論，造成嚴重危害。

廣告 廣告

中國央視報導，「王毅從歷史事實和法理角度，深入闡述中方，在台灣議題上的原則立場。」

中國外交部官網發布，王毅會中談論台灣議題的詳細內容，包括引述「開羅宣言」、「波茨坦公告」等，聲稱台灣的地位已被「七重鎖定」，對此我外交部嚴正回擊。

外交部發言人蕭光偉指出，「中方他所謂的『鎖定』，實際上應該可以解讀成，他持續慣性地扭曲相關的國際文件，並且只說對自己有利的地方，其他不符中方立場的則一概否認，如果是這樣子的『鎖定』的話，即便是『鎖定』了700次或7000次，也不會成真。」

另外紐西蘭國防部罕見釋出，11月初通過台海的海軍最大軍艦「奧特亞羅瓦號」相關記錄，揭露當時遭7艘中共軍艦全程跟蹤，而其中一張照片捕捉到我國海軍「成功號」巡防艦相伴護航紐艦的畫面。學者分析，這是台紐反制共軍展現的嚇阻訊號。