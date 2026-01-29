紐西蘭權威報紙發「挺台文章」！中國大使館秒炸鍋

國際中心／綜合報導

紐西蘭《先驅報》今（29）日發布一篇「挺台文章」，紐西蘭「言論自由聯盟」（Free Speech Union）前執行長強納森·艾林（Jonathan Ayling）在文章中強調，自由民主的台灣不屬於共產黨統治的中國，並呼籲紐西蘭國人應該重拾勇氣與台灣站在一起，共同抵抗威權主義的擴張。貼文曝光後，中國駐紐西蘭大使館立刻炸鍋，批評該文「挑戰一個中國原則」，並稱這不是言論自由問題，而是涉及國家主權。

《先驅報》29日發布一則挺台文章，直喊「台灣不屬於中國」。（圖／翻攝自《先驅報》）

兩岸差異核心：言論自由的有無

文章開頭就明確指出，台灣與中國之間最巨大的鴻溝並非地理位置，而是「言論自由」。作者強調，在台灣民眾可以公開批評政府而不受恐懼威脅；但在中國僅僅是說出「台灣不屬於中國」就可能面臨牢獄之災。這條隱形的界線，正是區分民主與威權、真理與謊言的最前線。

批評紐西蘭「為了貿易」自我審查

作者也將矛頭對準紐西蘭國內，他直指紐西蘭政府與商業界為了與中國維持龐大的出口利益，長期在政治立場上保持「謹慎的模糊」，這實際上是一種變相的自我審查。他引用捷克抗爭英雄哈維爾（Václav Havel）的名言，警告紐西蘭人不應為了經濟利益而「活在謊言之中」，忽視威權主義正試圖重塑全球規範。

揭露北京干預：威脅議員、恐嚇社群

文中具體揭發了北京對紐西蘭的干政行徑：

▲外交施壓： 中國駐紐西蘭大使王小龍曾發函警告紐西蘭國會議員，試圖阻止他們參與台灣相關活動。

▲跨境鎮壓： 提到中國正試圖透過「缺席審判」等法律手段，恐嚇在全球任何角落支持民主的人士。

▲科技監控： 指出中國代理人對紐西蘭議會發動網攻，並恐嚇當地華裔社群，迫使民眾在微信（WeChat）等平台上噤聲。

呼籲紐西蘭人與台灣站在一起

最後作者喊話紐西蘭國人，不應將台灣問題視為遠方的地緣衝突。他認為，如果西方國家允許北京定義台灣的地位，這代表著威權主義的邏輯成功凌駕了自由意志。他呼籲紐西蘭人應重拾「說真話的勇氣」，堅定與台灣站在一起，直言「民主優於獨裁，自由優於壓迫，台灣不屬於中國」。

紐西蘭《先驅報》發挺台文章！籲國人「與台灣站在一起」…中國大使館心態秒崩

中國駐紐西蘭大使館立刻發聲明「強烈抗議」。（圖／翻攝自X@ChineseEmbassyInNZ）

中國駐紐西蘭大使館「強烈抗議」

此文刊登後，中國駐紐西蘭大使館立刻發出聲明「強烈抗議」，中國駐紐西蘭大使館發言人表明：「全世界只有一個中國。台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是公認的國際共識，也是國際關係中普遍認可的基本準則。台灣回歸中國是第二次世界大戰的勝利成果，也是戰後國際秩序不可分割的一部分」。

中國駐紐西蘭大使館發言人批評該文章罔顧歷史事實和國際共識，「公然挑戰一個中國原則」，不僅違背國際社會普遍共識，也與紐西蘭自身在一個中國問題上的既定政策和承諾相悖。還稱這並非言論自由的問題，而是關乎根本原則和是非對錯的重大問題，關乎國際關係基本準則的完整性以及中新外交關係的政治基礎。最後甚至嗆紐西蘭《先驅報》的文章是在助長「台獨」言論和活動；並直言對《先驅報》感到失望，「希望紐西蘭先驅報能做一家負責任的媒體，而不是誤導公眾，做損人而不利己的事」。

















原文出處：紐西蘭《先驅報》發挺台文章！籲國人「與台灣站在一起」…中國大使館心態秒崩

