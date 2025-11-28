紐西蘭準則權威Dr. Carolyn Cordery訪台 交流永續揭露專業

Dr.Cordero與會研基金會董事長王怡心（左）。（圖／會研基金會）

Dr.Cordero與會研基金會主管合照。（圖／會研基金會）

會計研究發展基金會長期投入國際會計準則研究與教育推廣，推動我國會計準則與國際趨勢接軌、提升上市櫃公司財務與永續資訊透明度。董事長王怡心昨日特別邀請紐西蘭會計準則理事會（NZASB）主席Dr. Carolyn Cordery蒞臨新北汐止總部，雙方就會計準則、永續揭露、公共部門審計等議題進行深入對談。

Dr.Cordery來訪，會基會由王怡心、執行長吳如玉、副執行長崔琇玫親自接待，並由繆麗霖處長、余佳樺副處長、鄭惠芝總編輯、詹淑雅副處長、葉秋里副處長及多位同仁與會，充分展現基金會推動國際交流的重視。

Dr.Cordery 現任威靈頓維多利亞大學會計與商法學院兼任教授，研究領域涵蓋非營利組織報導、公共部門審計與治理，並擔任多項國際期刊編輯，是亞太地區具代表性的會計與審計專家。她長期參與IFRS基金會及多國準則制定機構活動，並以其跨國經驗分享永續與會計準則導入模式，具備豐富的國際視野。

Dr.Cordery提到IFRS 18《財務報導之表達與揭露》的重要性。該準則由IASB於2024年發布，將於2027年起陸續在各國實施。我國公開發行公司預計於2028 年接軌。

此外，Dr. Cordery也分享 NZASB 的組織運作模式，負責制定與發布紐西蘭會計準則，成員最多10位，選任重視跨領域、跨產業的多元專業背景。她同時擔任澳洲會計準則理事會（AASB）成員，其跨國專業經驗為台紐會計準則交流奠定更加堅實的合作基礎。

王怡心表示，未來將持續深化與國際準則制定機構的合作，並積極推動我國財務與永續揭露制度與國際接軌，協助企業建立更透明、可信與具競爭力的資訊揭露實力。

