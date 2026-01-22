紐西蘭火山露營地土石流！多人遭埋下落不明
紐西蘭北部一處火山露營地昨（21）日經歷一場暴雨後，今日發生土石流事故，導致多人失蹤。
紐西蘭暴雨
紐西蘭北島剛經歷有史以來最潮濕的一天，12小時內降雨量就相當於2個半月的量，也導致土石流發生，一處露營區更因此遭到掩埋。
土石流災情
目擊者表示，事發當下感覺周圍都在劇烈搖晃，救援官員則透露，遭土石流掩埋的露營區瓦礫堆下有聲音傳出。由於現場仍有土石滑動的危險，救援工作受到阻礙。
此外，根據《衛報》報導，緊急事務部長米切爾（Mark Mitchell）表示，由於連日破紀錄的暴雨，北地和東角地區的5個地區宣布進入緊急狀態。
