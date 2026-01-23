紐西蘭熱門露營區坍塌！已知釀二死多人失蹤 瓦礫下傳呼救

（記者許皓庭／綜合報導）紐西蘭北島知名觀光勝地芒格努伊山（Mount Maunganui）22 日因連日暴雨引發大規模土石流，泥流瞬間掩埋山腳下一處熱門露營地，導致至少 2 人不幸罹難，失蹤人數預估為個位數，其中包含一名女童。由於現場地質在雨後極度鬆軟，仍具備二次崩塌風險，搜救行動在挺進後被迫暫停，總理盧克森（Christopher Luxon）已承諾政府將全力協助災區。

這場災難發生於當地時間 22 日上午 9 時 30 分左右。多名目擊者描述，事發前曾聽到如同雷鳴般的巨響與樹木斷裂聲，隨即整片山坡露出黃土植被並向下滑動，多輛露營車與公用盥洗設施遭到翻覆掩埋。當時在附近泳池的澳洲遊客沃拉爾（Sonny Worrall）憶述，身後傳來巨大聲響，甚至差點被滑落的露營車直接撞擊。另一名加拿大籍遊客狄恩（Dean）則形容，當時身處按摩室感受到劇烈搖晃，震動感彷彿高速火車由身旁駛過，場面極度混亂。

圖／該露營區內多輛露營車與公用盥洗設施遭到翻覆掩埋，現場狀況慘不忍睹。（翻攝 MrsWiggley X）

紐西蘭消防與緊急事務機構發言人派克（William Pike）證實，首批趕抵現場的人員曾從厚重的瓦礫堆下，隱約聽見微弱的求救訊號。儘管民眾與救難單位試圖進入救援，但因地基極度不穩，救難單位目前必須暫停大型機具作業，防止再次坍方造成二次傷害。目前警方與相關部門正針對失蹤名單進行比對，試圖精確掌握受困人數，但由於事發區域地處熱門旅遊點，人員流動較大，統計仍具挑戰性。

除了露營區的重災，鄰近的帕帕莫阿（Papamoa）地區亦有民宅遭土石掩埋，造成 1 人重傷及 2 人失蹤，奧克蘭北部則有男子遭洪流沖走。紐西蘭氣象單位發布警報，指出未來幾日降雨恐將持續，當地居民與各國遊客應持續保持最高警戒。總理盧克森對此表示，政府正積極監控全國災情，並對第一線緊急救援人員的付出表達感謝，相關單位將持續投入資源以應對極端天氣帶來的威脅。

