紐西蘭獎學金發放 傳統歌舞表敬意
慈濟紐西蘭分會舉行年度獎學金頒獎典禮，93位來自5所學校的學生獲獎，不僅表揚他們的努力，也透過毛利戰舞、歌聲與傳統服飾，展現多元文化的融合與愛的傳遞。
慈濟舉辦獎學金頒獎典禮，氣氛像溫馨熱鬧的社區慶典，紐西蘭傳統服飾、毛利戰舞和歌聲，師生們展現出對這分榮譽的重視。
獲獎學生：「要感謝麥可和我的家人， 感謝你們一直鼓勵我上學，還要感謝你們的烤餅乾，感謝所有來看望孩子們的家長，謝謝你們的祝福，謝謝你們所做的一切。」
93位來自5所學校的學生共享榮耀。菲勒特布希小學的新任校長 梅里蒂亞娜帶領師生高唱毛利歌曲，向慈濟表達由衷的感謝。伊勢塔馬基小學的老師則表示，這筆獎學金對孩子們幫助很大。
伊勢塔馬基小學的老師 李斯萊特：「我要對慈濟的慷慨捐贈，表示衷心感謝，因為有了你們的支持， 學生及其家人，才能在新學年開始就擁有校服，文具及其他學習必需品，讓他們充滿自信地投入學習。」
家長：「我想對慈濟提供的獎學金表示感謝，也想表達我們對兒子，及今天前來的所有學生的驕傲，恭喜所有學生 你們都表現出色，祝你們耶誕節和新年快樂，(謝謝) 我的新年快樂。」
志工們從審核、準備到典禮現場的每個細節，都投入極大的心力。獎學金除了物質上的幫助，也傳遞了師長與志工為了孩子的未來，所傾注的關愛。
走過25年 紐西蘭勤耕慈善環保福田
深耕紐西蘭四分之一世紀 園遊會募愛心
