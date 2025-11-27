紐西蘭研發葉片蛋白新技術減碳97%！日本企業搶先導入食品應用
日本乳製品公司Lacto Japan與紐西蘭創新企業Leaft Foods合作，將Leaft的葉綠素蛋白（Rubisco）導入日本市場。（圖片來源：green queen）
撰文＝編輯部
日本乳製品原料供應商Lacto Japan宣布與紐西蘭植物蛋白新創公司Leaft Foods建立戰略合作，計畫共同推動Rubisco蛋白在日本市場的商業化應用。Rubisco（核酮糖-1,5-雙磷酸羧化酶/加氧酶）是含量最豐富的蛋白質之一，也是植物進行光合作用的關鍵酵素，但長期以來由於萃取過程中結構容易被破壞，始終難以穩定應用於食品中。
Leaft Foods聲稱已開發出低破壞性的「溫和萃取技術（gentle extraction process）」，可保留Rubisco蛋白的原始結構與功能性，使其具備完整胺基酸譜，營養價值優於豌豆與大豆蛋白。根據公司內部生命周期分析（LCA），與乳清蛋白相比，Rubisco的生產過程可減少高達97%的溫室氣體排放。
Rubisco擁有起泡、膠凝與乳化能力，在烘焙領域可取代蛋白質材料。（圖片來源：green queen）
多功能植物蛋白 具備起泡、膠凝與乳化能力
Rubisco蛋白在機能性方面同樣表現出色，具備起泡、膠凝與乳化特性，可用於烘焙、甜點與植物基食品配方，甚至能取代常用的人工添加物，如甲基纖維素（methylcellulose），成為更潔淨標示的替代物。這讓Rubisco被視為具備「跨領域配料潛力」的新世代植物蛋白。
Leaft Blade植物基蛋白飲 邁向商品化應用
Leaft Foods已在紐西蘭推出首款含Rubisco蛋白的消費產品Leaft Blade，為一款植物基高蛋白飲，每100毫升含17克蛋白質。公司表示，該飲品中的Rubisco可比傳統蛋白更快被人體吸收，並額外添加L-酪氨酸、亮氨酸等胺基酸，以支持專注力與肌肉修復。
五年內布局日本市場 Lacto協助導入食品製造鏈
Leaft與Lacto Japan簽訂的合作協議將延伸至未來五年，涵蓋植物基食品、烘焙、運動營養與功能性產品等多項應用。Lacto Japan將擔任Leaft在日本的主要通路與市場開發夥伴，憑藉其在乳製品與蛋白原料領域的網絡，協助推進Rubisco技術的市場導入。
目前雙方已與多家日本大型食品製造商洽談合作，目標建立價值數百萬美元的業務規模。Leaft認為，日本消費者對口感與品質要求高，是驗證Rubisco應用潛力的關鍵市場。
Leaft Foods自2019年成立以來已募得1,500萬美元資金，並在去年啟用30,000平方英呎的示範工廠，每週可生產約一公噸Rubisco蛋白。該設施具備商業級產能，已開始供應美國與亞洲的B2B客戶。
目前Leaft在美國市場也已建立供應合作，與多家食品創新公司如Plantible Foods、Day 8與Rubisco Foods展開競爭，這些企業皆致力於開發葉綠素蛋白的穩定化與可食用應用技術。
機會與挑戰並存 從環境優勢走向消費接受
Rubisco蛋白的環境足跡遠低於乳清與豆類蛋白，被視為植物基市場的重要潛力原料。不過，要在商業規模上達到成本與風味競爭力仍具挑戰。葉片萃取過程容易破壞蛋白結構，需要高成本的溫和製程來維持功能；同時，法規審查、消費者認知與風味表現仍是關鍵。
Lacto Japan強調，他們與Leaft共同開發的配方已通過多項感官測試，風味與質地能符合日本市場對高品質食品的標準，未來將持續推進Rubisco在更多食品領域的應用。
審稿編輯：林玉婷
