紐西蘭示警庫克群島 影子船隊為俄國走私遭制裁石油

（中央社威靈頓15日綜合外電報導）據法新社取得的機密名單顯示，紐西蘭在2024年已向庫克群島（Cook Islands）當局通報，一支由19艘油輪組成的「影子船隊」涉嫌為俄羅斯與伊朗走私遭制裁石油。

庫克群島擁有蓬勃發展的國際船舶註冊制度，允許外國船隻以數千美元的費用懸掛其國旗航行。

愈來愈多跡象顯示，庫克群島已成為外國走私者的避風港，他們懸掛庫克群島國旗，以規避西方國家的制裁監控。

紐西蘭官員在2024年編制一份包含19艘「關注船舶」的清單，這些船隻近年來都註冊在庫克群島名下。

名單上包括原油油輪Arabesca，該船經常停靠俄羅斯在波羅的海（Baltic Sea）的港口。Arabesca在2025年被英國、加拿大、瑞士及歐洲聯盟列入黑名單，原因是為俄羅斯走私遭制裁石油。

紐西蘭名單上還包括化學品輪Maruti，該船經常航行於波斯灣（Persian Gulf）。根據美國去年12月發布的制裁公告，Maruti在2025年懸掛庫克群島旗幟時，運輸了「數十萬桶」伊朗石腦油。

Arabesca和Maruti均已從庫克群島船舶註冊中刪除。

然而，庫克群島當局似乎未正面回應紐西蘭對其他船隻提出的關切。

2024年紐西蘭列出的19艘船中，截至今年1月中仍有7艘註冊在庫克群島，包括涉嫌從伊朗運輸原油的Bonetta與Ocean Wave。（編譯：嚴思祺）1150115