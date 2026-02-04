紐西蘭航空下週罷工2天！往返台2架次取消 估影響10旅行團、230旅客

紐西蘭航空工會宣布，將在紐西蘭時間12日到13日罷工，影響奧克蘭往返桃園共2架次航班取消，觀光署初估影響10個旅行團、約230名旅客。旅行社緊急找替代方案，若一整團取消不去，損失將達300萬元，且正值進入春節旅遊旺季，機位吃緊，就怕罷工時間延長，影響旅遊規劃。

忙著打電話，旅行社櫃台人員緊急通知旅客下週要搭乘的班機被取消，因為紐西蘭航空工會宣布，紐西蘭當地時間2/12到2/13，客艙組員要進行48小時的罷工，工會將與航空公司進行談判。

受影響遭到取消的台灣航班，包括2月12號和2月14號桃園往返奧克蘭的航班，買了套裝行程準備出發的團客恐受影響，旅行社急著找備案，可能縮短旅遊天數，或找尋轉機方案提前出發。

2月12號和2月14號桃園往返奧克蘭的航班被取消。圖／台視新聞

由於牽涉的金額龐大，以遊紐西蘭13天的行程來看，團費每人約落在17萬到18萬元，若整團取消，旅行社總損失預估約300萬元。且消費者恐怕無法主張全額退費，因航空公司的罷工跟暴動一樣，是屬於不可抗力因素，旅行社有權跟消費者說若取消將收必要費用。

觀光署調查統計，包含去程及回程約有10團、230名旅客受到影響，已請旅行社因應。民眾擔憂罷工時間再拉長，恐怕會衝擊更多旅客，尤其進入春節旅遊旺季，機位吃緊。專家也建議，自由行的旅客除了可投保不便險，行程安排與移動路線應保留多一點彈性。

