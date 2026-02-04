紐西蘭航空下週罷工2天！往返台2架次取消 估影響10旅行團、230旅客
紐西蘭航空工會宣布，將在紐西蘭時間12日到13日罷工，影響奧克蘭往返桃園共2架次航班取消，觀光署初估影響10個旅行團、約230名旅客。旅行社緊急找替代方案，若一整團取消不去，損失將達300萬元，且正值進入春節旅遊旺季，機位吃緊，就怕罷工時間延長，影響旅遊規劃。
忙著打電話，旅行社櫃台人員緊急通知旅客下週要搭乘的班機被取消，因為紐西蘭航空工會宣布，紐西蘭當地時間2/12到2/13，客艙組員要進行48小時的罷工，工會將與航空公司進行談判。
受影響遭到取消的台灣航班，包括2月12號和2月14號桃園往返奧克蘭的航班，買了套裝行程準備出發的團客恐受影響，旅行社急著找備案，可能縮短旅遊天數，或找尋轉機方案提前出發。
2月12號和2月14號桃園往返奧克蘭的航班被取消。圖／台視新聞
由於牽涉的金額龐大，以遊紐西蘭13天的行程來看，團費每人約落在17萬到18萬元，若整團取消，旅行社總損失預估約300萬元。且消費者恐怕無法主張全額退費，因航空公司的罷工跟暴動一樣，是屬於不可抗力因素，旅行社有權跟消費者說若取消將收必要費用。
觀光署調查統計，包含去程及回程約有10團、230名旅客受到影響，已請旅行社因應。民眾擔憂罷工時間再拉長，恐怕會衝擊更多旅客，尤其進入春節旅遊旺季，機位吃緊。專家也建議，自由行的旅客除了可投保不便險，行程安排與移動路線應保留多一點彈性。
台北／楊宗諺、陳建國 責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
首爾公車今起無限期罷工！市府緊急加開地鐵班次、免費接駁巴士
南韓15座機場今起大罷工 國籍航空飛韓不受影響
抗議財政緊縮政策 法國「黑色星期四」大罷工50萬人上街
其他人也在看
中國「人肉鴛鴦鍋溫泉」 外國客大讚：特別舒服
近日外國遊客開箱中國哈爾濱溫泉旅館引發熱烈討論，只見裡面有以麻辣鍋為主題的溫泉，一邊泡滿辣椒、一邊泡滿蔬菜，還有水晶寶寶浴、室外雪地浴等。事後該遊客拍影片PO網分享，表示泡得很舒服，而且只要28美元（約新台幣880元）絕對是他去過最喜歡的SPA。網友們看到後，紛紛驚呼「看起來像人肉湯」、「多麼有趣」。
阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
4/3啟程！台鐵山嵐號「台南-彰化」全新路線
[NOWnews今日新聞]台鐵公司和雄獅旅行社共同營運的觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。台鐵表示，「山嵐號」全新路線串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀從廣闊農田...
立春了！彰市八卦山百米長七彩九重葛大爆發 宛如彩色瀑布
美炸！彰化市八卦山禾家牧場附近水月台路的七彩九重葛，在今天（4日）立春節氣中迎來大爆發，長達上百公尺的花牆，放眼望去至少有5、6種繽紛花色，沿著高牆垂墜，有如彩色瀑布傾瀉而下，又像披上彩色圍巾，吸引遊客拍照打卡直呼「太夢幻」，即日起到2月中旬最美，遊客要拍花可得把握機會。
羅馬噴泉新規上路 遊客顧荷包「空投硬幣」
[NOWnews今日新聞]位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（TreviFountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過由於人潮眾多，羅馬市政府推出新規定，想要近距離往噴泉投幣許願得支付2歐元（...
睽違670 天、太魯閣最有味道再度開放！太魯閣晶英專人導覽走春
經過 670 天的休生養息，太魯閣國家公園內最具人文溫度的「綠水文山步道」終於在 2 月 1 日起重新開放。這條山徑原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。為了讓房客能更深入地走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，太魯閣晶英酒店特別規劃了「綠水森態漫遊」行程。即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行，帶領旅人用雙腳走讀那些被山林收藏的故事。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。
重建完成！農曆春節將至 太魯閣「綠水步道」今起部分開放
即時中心／林耿郁報導前（2024）年4月3日強震，太魯閣多處受損、封閉修繕，如今再傳好消息：位於中橫沿線的「綠水合流步道區」修復完成，包含綠水展示館及部分步道路段，自即（4）日起重新對民眾開放，象徵重建工作再向前邁進一步。
日本「旅遊天花板」服務超神 外國客激推「3優勢」狂讚！
國際中心／江姿儀報導春節即將到來，學校已經開始放寒假，不少民眾早早預訂好出國行程和機票，準備好好放鬆。近年台灣人最喜愛前往鄰近的日本、南韓兩國旅遊，連過其他國家旅客也有相同偏好。近期俄羅斯、澳洲與德國遊客接受日媒採訪，驚嘆「3大優勢」，從行李寄送、車站人員服務態度到商家營業時間，大讚「方便、可靠、普及」。
星宇航空全台首架A350-1000亮相 2026新加坡航展
亞洲規模最大的新加坡航空展3日正式揭幕，星宇航空繼2024年參加新加坡航展後，今年再度應Airbus邀請，將全新A350-1000廣體客機（機身編號 B-58551）移師航展現場展示。在正式投入商業營運前，率先亮相國際航太產業的重要舞台，讓展覽現場航空專業人士與航空迷們親身體驗星宇航空獲得國際認證的高規格硬體設備。
春季去韓國旅遊CP值高！各國「合理團費」曝
[NOWnews今日新聞]中華民國旅行業品質保障協會今（4）日公布2026年第二季4月至6月各線旅行團合理參考價格，日本線因航空機位供給充足，整體團費較去年同期下修約10%。其中北海道、東北地區較上季...
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
櫻花、李花爭艷「紅白大戰」 遊客搶拍夢幻場景
過年走春賞花，可以到南投信義草坪頭，群櫻綻放很熱鬧，不只櫻花、還有雪白的李花爭艷、今年因為低溫少雨，花況目前綻放7成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。
新北推綠色旅遊 三峽、雙溪、坪林3大遊程開放報名
新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神，即日起開放報名。
台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝
為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今(4)日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明(5)日正式於官網進行開賣。
北海道札幌圓山公園周邊散策！經典浪漫賞櫻景點與美術館、文青小店推薦
北海道,札幌,圓山公園,圓山茶寮,咖啡館,文青,三岸好太郎美術館,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21位在札幌市區的圓山公園，是許多當地居民日常散步、跑步、享受綠意的生活公園，而在春季櫻花綻放時，這裡更會搖身成為北海道相當有人氣的賞櫻勝地。粉嫩花海沿著步道綿延，無論是拍照、野餐，或只是靜靜坐著欣賞花景，都能讓人感受到札幌獨有的輕盈悠閒氛圍。公園周邊也有許多值得順遊的小景點，其中包括以色彩鮮明畫風聞名的三岸好太郎美術館，呈現札幌在地藝術能量。此外，圓山茶寮等咖啡與甜點小店散落在街巷中，旅人可以在散策途中停下腳步，品嚐一杯咖啡或甜品，讓旅程節奏慢下來，體驗札幌最迷人的日常風景。
冬遊東北角 漁港、隧道輕旅行
隨著冬季到來，東北角少了夏日人潮，多了幾分寧靜與舒適，正適合放慢腳步、細細品味海岸風情的季節。新北市政府邀請民眾把握冬日好時光，走訪福隆漁港、舊草嶺隧道的輕旅行行程，感受山海交織的冬日魅力。
輕鬆上路 9旅遊組織專為銀髮族打造
對許多人而言，年屆50正是旅行黃金時期的開始，此時已知道如何善用假日時光，這也說明了為何年長旅客常傾向選擇銀髮旅遊團；這...
麗寶樂園新春住房專案 高CP值
春節假期出遊熱潮升溫，麗寶樂園渡假區推出新春限定住房優惠，主打「一泊一食、每人三千有找」的高CP值專案，整合住宿、遊樂與美食體驗，成為親子與情侶旅遊的熱門選擇。
低碳遊新北 觀旅局推三峽、雙溪、坪林3大綠色遊程
新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，響應全球永續旅遊趨勢，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程。遊程串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每一趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神。相關行程名額有限，歡迎民眾踴躍報名參加，詳情可至活動頁面查詢（https://reurl.cc/5bn8bz）。觀旅局表示，三條綠色路線不僅呼應環境部綠色旅遊精神，更特別針對親子家庭、樂齡族群及永續生活愛好者設計，結合「在地文化導覽」、「生態友善場域」與「低碳交通」，讓旅遊成為一種負責任的生活風格。其中「藝境新北・三峽時光慢旅一日遊」將於2月27日出發，行程走訪濕地自然環境，觀察豐富生態樣貌，並前往新北市美術館感受當代藝術魅力，隨後漫步三峽老街，在在地導覽帶領下走讀百年街區，體驗自然、藝術與人文交織的永續慢旅。「鐵道綠跡・雙溪人文走讀一日遊」預計於3月8日出發，以鐵道文化為主軸，串聯雙溪老街及周邊聚落，透過在地導覽解說，走訪三貂嶺生態友善隧道與猴硐礦業遺跡，深入了解產業文化與地方記憶，展現鐵道聚落獨有的綠色旅遊風貌。
東海岸春節活動不間斷 多元體驗全面啟動
迎接新春假期，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處規劃了不間斷的服務與系列活動，從壯麗的自然景觀到豐富的文化體驗。在遊客服務方面，轄內花東8處遊客中心除夕當日休館外，春節期間皆正常對外開放。都歷遊客中心將於大年初一至初三舉辦「新春好運不停蹄」特別活動，每日提供兩場限額體驗；阿美族民俗中心則自初二起，