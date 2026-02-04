紐西蘭航空罷工衝擊春節前兩天航班 品保協會提3注意

中華民國旅行業品質保障協會今天(4日)傍晚發出新聞稿，指出紐西蘭航空公司因廣體客艙組員罷工，已確認將於紐西蘭時間2月12日零時起罷工至13日晚間12時。預計台北奧克蘭航線將有2班次因此取消，包括12日奧克蘭飛桃園的NZ77以及14日桃園飛奧克蘭的NZ78。

品保協會表示，由於罷工屬不可抗力且事發突然，適逢農曆春節旅遊旺季，各航段機票幾乎客滿，因此仍呼籲各大旅行社注意：

一、紐西蘭12日回程航班取消，造成回程須更改航班，依照國外旅遊定型化契約應記載事項第20點，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定旅程進行時，旅行業得變更旅程；其所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。

廣告 廣告

二、紐西蘭14日去程航班取消，旅行社應改訂其他替代航班，讓行程盡量不受影響，並依照國外旅遊定型化契約應記載事項第20點，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定之旅程、交通、食宿或遊覽項目等履行時，為維護旅遊團體之安全及利益，旅行業得變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程；其因此所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。

三、若旅行社無法改訂其他替代航班而導致行程取消，也請依照國外旅遊定型化契約應記載事項第14點，因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。前項情形，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

品保協會同時提醒旅客出發前，隨時留意航空公司最新消息及旅行社通知！(編輯：楊翎)