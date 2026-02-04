紐西蘭航空罷工！北奧2航班取消 600台人受影響

記者蔣季容／台北報導

紐西蘭航空工會將於當地時間12至13日罷工2天，預計奧克蘭往返台北共2架次航班取消，影響約600名台灣旅客，旅行社強調將全力協助旅客應變。品保協會則提醒，旅客出發前應先了解航班資訊，才可以確認行程能夠得以順暢。

尊榮國際旅行社今（4）日指出，稍早接獲紐西蘭航空台灣分公司緊急通知，紐西蘭航空工會將罷工2天，於當地時間12日凌晨0時01分至13日23時59分進行，共有2班台北奧克蘭航線班次被取消。紐西蘭航空表示，旅客可選擇距離原航班前後7天的替代航班，無須手續費與票稅價差額。

尊榮國際旅行社表示，將持續要求紐西蘭航空公司為罷工事件對旅客提出負責任安排，旅行社會居中協助旅客處理，針對身處紐西蘭2月12日即將返程旅客，旅行社也將妥善安排替代航班或因延誤衍生之食、宿、交通安排；另預定2月14日出發之團體，或可能取消出發或經旅客同意採用替代航班修正行程等作為，相關應變機制將以有利於旅客為優先，並因應紐西蘭航空處置方案而滾動式調整。

品保協會副理事長劉亦樑提及，今日也收到停飛通知，預計2班各影響300名旅客。提醒旅客出發前應先了解航班資訊，才可以確認行程能夠得以順暢。

