生活中心／孟嘉美、談駿豪 台北報導

紐西蘭航空突然宣布，空服罷工，下週兩班對台直飛航班，確定取消。其中一班，甚至是過年檔期的航班！接獲消息，旅行社忙得是焦頭爛額，因為其他航空公司的機位所剩無幾，想要轉搭別的航班，目前都只能夠過第三地，甚至要轉兩次機才能到紐西蘭。業者粗估，損失恐達300萬。

綠色草皮爬上屋頂，小小的門、小小的窗，走進紐西蘭北島，彷彿走進童話仙境。不少旅客趁過年，飛趟西蘭，玩個10多天，但紐西蘭航空卻突然通知，空服員在2月12日要罷工，有兩班航班要取消！

紐西蘭航空"春節航班"罷工 台2航班取消"影響約230旅客"

紐西蘭航空突然宣布因罷工取消兩對台班次（圖／民視新聞）鳳凰旅遊員工：「我們正在協助，幫你安排新的航程，那目前還在等航空公司，最後確認。」

受影響的，是2/12回台的NZ77，以及14號出發的NZ78。距離搭機，只剩一週，NZ78又剛好是過年檔期班機。旅客被殺得措手不及，旅行社更是忙到焦頭爛額。

鳳凰旅遊副總經理黃賢在：「真的機位很滿，而且大概就是說，今天（4）預定的話，這兩天沒有開票的話，就沒有機位了，所以我們目前也是緊急在處理當中。」

紐西蘭航空"春節航班"罷工 台2航班取消"影響約230旅客"

國內旅行社多有受影響（圖／民視新聞）

鳳凰旅行社去回各一團受影響，回台旅客還好處理，縮短兩天行程，提早回國。但去程不論改搭華航、新航，還是國泰，春節機位緊繃。鳳凰計畫先飛新加坡，再到雪梨轉奧特蘭。機票成本，一人大增六萬左右。尊榮旅行社也說，紐航不飛後，只能努力找第三地轉機，回程可能多滯留一天、但去程做最壞打算，不排除整團取消。雄獅則回應，有一團受影響，都已經安排好替代航班。

鳳凰旅遊副總經理黃賢在：「對旅行社來講，我們在春節期間，飯店餐廳遊覽車景點，都是要提前全額付款，如果說沒辦法順利成行的話，那個是上百萬的一個損失。」

一來一往，旅行社可能損失高達3百萬。觀光署統計，共10團230名旅客受影響，提醒旅客，留意過年航班狀況，主動聯繫旅行社。業者也呼籲民航局，多幫忙尋找替代機位，避免國人滯留海外。

