紐西蘭航空12日罷工！桃園飛奧克蘭航班停飛 600名旅客受影響

紐西蘭航空工會預計將於當地時間2026年2月12日凌晨0時01分起，至13日晚間23時59分止，進行為期兩天的罷工行動。受此影響，奧克蘭與台北之間的往返航班將有2架次遭取消。據旅行業界統計，預估將有超過600位台灣旅客行程受阻。

尊榮國際旅行社今（4）日表示，已接獲紐西蘭航空台灣分公司緊急通知，確認受罷工影響的航班分別為2月12日從奧克蘭飛往桃園的NZ 77航班，以及2月14日從桃園飛回奧克蘭的NZ 78航班。紐航官方指出，旅客可改訂出發日前後7天內的替代航班，免收手續費與票稅差額，或依票規轉搭其他航空公司，優先安排星空聯盟（Star Alliance）成員班機。

對於受到影響的旅客，尊榮假期表示，已啟動緊急應變措施，將持續要求紐西蘭航空提供負責任的協助安排。針對目前身在紐西蘭、原定於2月12日返程的旅客，將協助安排替代航班或妥善處理食宿與交通衍生問題。至於預定2月14日從台灣出發前往紐西蘭的團體行程，亦將視旅客意願與實際狀況，進行改期、變更航班或取消等調整，務求將旅客損失降至最低。

品保協會副理事長劉亦樑指出，今日也已接獲航班停飛通報，預估單趟航班約影響300名旅客，兩班合計恐超過600人。他提醒民眾，出發前應主動查詢航班最新資訊，確認行程安排是否正常，以確保旅程順利。

觀光署方面則表示，將持續與各旅行社、公協會保持聯繫，掌握最新變動，並請業者提供旅客完善因應方案，協助改訂航班與調整行程，降低罷工對團體旅遊造成的影響。

