紐西蘭補給艦11月通過台灣海峽 我國巡防艦畫面罕見曝光

紐西蘭國防軍（NZDF）8日在臉書公開4張照片，其中1張罕見顯示該國海軍的奧特亞羅瓦號（Aotearoa，A11號）補給艦11月航行通過台灣海峽時，曾與我國海軍的成功號（1101號）巡防艦短暫相遇。這也是極為罕見外國軍方公開我國軍艦在台灣海峽執行監控任務的影像紀錄。

奧特亞羅瓦號艦上官兵瞭望我國的成功號巡防艦。(圖/截自紐西蘭國防軍臉書)

根據「路透社」報導，紐西蘭國防軍先前表示，奧特亞羅瓦號11月5日從南海航向東北亞途中通過台灣海峽，期間全程遭到解放軍海軍的7艘軍艦保持在「安全、專業」的距離外尾隨。紐西蘭國防軍8日在官網發布該艦及P-8A型海神式巡邏機在亞洲支援「太平洋安全海上交流計畫」（PSMX）的報導時，出現1張紐西蘭海軍官兵以望遠鏡觀察遠處軍艦的照片，但並未說明圖片內容。

紐西蘭國防軍發言人則證實，照片中的軍艦是我國海軍的成功號巡防艦，雙方在台灣海峽內短暫相遇。雖然國軍例行會監控通過海峽的各國軍艦，但我國海軍艦艇執行監控任務的照片很少曝光。

紐西蘭軍方的奧特亞羅瓦號補給艦及P-8A巡邏機。(圖/截自紐西蘭國防軍臉書)

1位知情的我國高層國安官員透露，對理念相近國家的軍艦通過海峽時，我國的標準做法是提供護航，因為這些艦艇經常會遭到大陸的騷擾或模擬攻擊。這位因事涉敏感而要求匿名的官員表示，這是為了確保解放軍艦、機無法進一步騷擾外國艦艇。

紐西蘭海軍的奧特亞羅瓦號補給艦由南韓現代重工公司建造，2019年4月下水，2020年7月29日成軍，艦體全長173.2公尺，舷寬24.5公尺，排水量達26000噸，最大航速20節，艦上編制官兵64名，艦艉配置直升機庫、飛行甲板，可搭載1架SH-2G(I)型直升機。

