紐西蘭觀光熱點天災突襲！巨響後土石傾瀉衝入營區 土石堆中傳呼救
紐西蘭北島22日上午驚傳土石流災情，發生地點位於知名觀光地點芒格努伊山（Mount Maunganui）山腳下的露營區，暴雨過後山坡崩塌，造成多輛露營車與公共設施被泥石吞噬，現場多人失聯，搜救行動仍持續進行中。
根據《衛報》與《法新社》報導，事故發生於當地時間上午9時30分左右，強烈土石流直衝營地，釀成嚴重災情。當時，有遊客目擊露營車被掀翻，營地設施遭土石沖毀，場面混亂。事發時位於附近的漁夫阿利斯特‧麥克哈迪（Alister McHardy）指出，災難來臨前聽見如雷巨響與樹木斷裂聲，隨即目睹整片山坡滑落，許多民眾驚慌逃竄，有人則受困其中。
澳洲旅客桑尼‧沃拉爾（Sonny Worrall）表示，當時正在鄰近泳池戲水，突聞轟然巨響，險些遭一輛露營車衝撞。他形容：「這是我人生中最可怕的一次經歷。」
救援單位迅速趕抵現場展開行動。紐西蘭消防與緊急事務機構發言人威廉‧派克（William Pike）透露，救災人員與當地居民在災後初期，從泥石堆中曾聽見呼救聲。派克表示：「我們的消防隊員與當地民眾皆證實聽到類似聲音，這讓我們懷疑仍有倖存者受困其中。」
除芒格努伊山外，南方的帕帕莫阿（Papamoa）地區22日凌晨也發生土石流掩埋住宅的事件，導致一人重傷、兩人下落不明。此外，在奧克蘭北部的沃克沃斯（Warkworth），一名年約40多歲男子21日遭洪水沖走，目前警方與搜救隊持續展開追查行動。
面對災情擴大，紐西蘭總理克里斯多福‧盧克森（Christopher Luxon）表達關切。他表示，政府正密切關注包括芒格努伊山在內的多處災區情況，並強調將全力支援受災民眾。他也向第一線救難人員致謝，肯定他們在危機時刻所展現的勇氣與努力。
目前，當局已出動多組搜救隊伍與設備，動員協助受困者並清理現場瓦礫。官方呼籲民眾避免進入災區，並持續關注天氣預警資訊，以防二次災害發生。
