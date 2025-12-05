紐西蘭賊偷60萬台幣吊墜吞下肚 警方耐心等了6天終於「以自然方式取回」

紐西蘭一名竊賊11月下旬在一間珠寶店偷走一枚盒式墜飾並吞下肚，警方12月4日宣布已尋回吊墜。美聯社



一名紐西蘭男子涉嫌偷走一枚鑲有鑽石的知名珠寶品牌「法貝傑之家」（Fabergé）盒式墜飾（locket，也稱吊墜），為逃避追捕將墜飾吞下肚。男子已遭警方逮捕，珠寶4日也以「自然方式」尋獲。

英國廣播公司（BBC）5日報導，這枚名為「章魚蛋」（Octopussy egg）的吊墜估價33585紐幣（約60萬5985元台）。警方表示，該物品「以自然方式取出」，不需醫療介入。

警方上月29日接獲報案，在奧克蘭市中心的柏翠珠寶店（Partridge Jewellers）逮捕這名32歲男子，據稱犯嫌吞下吊墜數分鐘後就落網。

根據法貝傑之家官網，這枚被吞下肚的墜飾外殼以綠色璣鏤琺瑯製作，共鑲嵌60顆白鑽與15顆藍寶石，打開吊墜後可見一只18K金材質的迷你章魚。

該男子已被控竊盜罪名。紐西蘭警方日前表示，犯嫌已接受醫療評估，且持續受到監控。

警方當時表示：「由於該名男子目前遭覊押，考慮到所發生的情況，我們有責任繼續對他進行監控。」經過6天耐心等待，警方終於「取回」這枚被竊珠寶。

這枚「章魚蛋」的設計靈感及命名，源自1983年的詹姆士龐德系列電影《八爪女》（Octopussy），故事圍繞一樁精心策劃的法貝傑之家珠寶竊案展開。

法貝傑之家是200多年前創立於俄羅斯的知名珠寶品牌，以其使用寶石與貴金屬製作的彩蛋，以及曾是沙皇御用珠寶商，而聞名於世。

據紐西蘭廣播電台報導，柏翠珠寶店表示，這枚吊墜將被送回法貝傑之家。

嫌犯預計於8日再次出庭。

根據BBC查閱的起訴文件，該名男子還被指控於上月12日從同一家珠寶店偷走一台iPad，並在隔日從一處私人住所竊取價值100紐幣的貓砂與跳蚤防治用品。

