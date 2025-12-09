紐西蘭軍艦上月穿越台海 遇台灣軍艦照片曝光

（中央社威靈頓9日綜合外電報導）紐西蘭國防軍今天表示，該國海軍最大艦艇上個月航經敏感的台灣海峽時，遇到一艘台灣軍艦，並發布一張記錄當時過程的照片。

路透社報導，紐西蘭國防軍先前表示，該國補給艦奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）11月5日經台灣海峽從南海駛向北亞地區，期間遭7艘不同的共軍艦艇尾隨，但彼此保持安全且專業的距離。

紐西蘭國防軍昨天在官網刊登一則關於該船艦在亞洲執行任務的新聞，並配上一張照片，內容是一名紐西蘭海軍正透過望遠鏡觀察遠處的軍艦，且並未說明該軍艦屬於何國。

紐西蘭國防軍發言人告訴路透社，與奧特亞羅瓦號在台灣海峽「不期而遇」的台灣軍艦是成功級巡防艦。

台灣的國防部並未立即回應置評請求。

雖然台灣確實會監控在台海內航行的外國軍艦，但台灣軍艦在執行此任務的照片被公開則極為罕見。

成功級巡防艦是台灣自製軍艦，為美國海軍派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry）的修改型。

一位知情的台灣安全高層官員指出，台灣依照慣例會在理念相近國家船隻穿越台海時提供「護航」，因為他們知道這些船隻經常受到中國軍方的騷擾或模擬攻擊。

這位因事涉敏感而要求匿名的官員表示：「這樣做是為了確保共軍艦艇和飛機無法進一步騷擾他們。」

紐西蘭與大多數國家一樣，未與台灣締結邦交，但台北認為紐西蘭是重要的理念相近民主夥伴，雙方也在各自的首都互設具大使館性質的經貿辦事處。（編譯：陳昱婷）1141209