紐西蘭防長：紐最大軍艦5日罕見穿越台灣海峽

（中央社威靈頓／香港／台北27日綜合外電報導）紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）告訴路透社，紐西蘭海軍最大軍艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）本月5日罕見航經敏感的台灣海峽，這艘軍艦自南海經由台灣海峽航往東北亞地區。

路透社報導，台灣國防部發表聲明表示，台灣軍方「全面掌握區域所有軍事動態，且依規定適當應處，以確保國防安全」，但未進一步說明。

一名知情人士透露，該艦通過台灣海峽時，中國軍方對其進行追蹤監控。

廣告 廣告

柯林斯未對中國方面的活動發表評論，但以電子郵件回覆表示，這次通過完全依照國際法進行，「這包括根據聯合國海洋公約（United Nations Convention on the Law of the Sea）所保障的航行自由權利」。

這次任務此前並未公開報導。

紐西蘭海軍上一次公開通過台灣海峽是在去年9月25日下午2時，當時奧特亞羅瓦號與澳洲軍艦雪梨號（HMAS Sydney）同行。那也是自2017年以來，紐西蘭海軍軍艦首次通過台灣海峽。

消息人士表示，航行期間，中國艦艇及飛機持續監控奧特亞羅瓦號，並有中國戰機進行模擬攻擊。

中國國防部未對置評請求作出回應。

這次通過與台灣通報中國於11月6日再次在台灣周邊進行「聯合戰備警巡」前一天發生，包括出動殲-16戰鬥機，相關活動主要集中在台灣海峽及台灣西南方海空域。

南韓製造的奧特亞羅瓦號並未配備重型武器，但有能力搭載直升機，主要用於海上補給燃料及其他物資。

紐西蘭國防軍上月表示，這艘軍艦計畫參與聯合國對北韓制裁執行相關任務，行動地點為日本周邊。

紐西蘭和大多數國家一樣，未與台灣建立正式外交關係，但台灣視紐西蘭為重要的理念相近民主夥伴，雙方亦在首都互設辦事處，發展實質關係。

此外，紐西蘭也是除新加坡外，極少數與台灣簽署自由貿易協定的主要國家。（編譯：陳政一）1141127