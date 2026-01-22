紐西蘭露營區遇土石流 活埋多人、已知2死

紐西蘭最近遭逢連續大雨，22日凌晨在北島的「茂格努伊山」引發土石流。一座露營區被掩埋在土石之下，露營車被沖得東倒西歪。

另一座離山坡稍遠的游泳池同樣被波及，池裡池外都是混濁的泥水。有人當時正在泳池邊放鬆，突然感覺到天搖地動，幾乎來不及反應。

加拿大籍遊客狄恩表示，「我們當時在按摩室，也是離山最近的地方，然後整個房間開始劇烈搖晃，就像有一列火車從旁高速駛過，我們當時沒弄懂發生什麼事了。」

這場土石流已經造成2人不幸喪生，目前官方無法精確掌握失蹤人數，只確定其中包含1名女童。

廣告 廣告

紐西蘭警司安德森指出，「再次說明，我無法確定數字，我們還可能發現生還者，所以數字無法確定，只知道大約是個位數。」

警方表示，在土石下可以隱約聽見求救的聲音，一度出動重機具挖掘。不過，由於山坡地質仍然鬆軟，有再次崩塌的風險，因此搜救行動已經暫停。

當地緊鄰海灘，也有山林可供健行，在每年夏季都受到各國遊客的喜愛，不過近年多次發生土石流，成為隱憂。紐西蘭氣象單位警告，最近幾天降雨可能還會持續，當地民眾仍須保持警戒。