紐西蘭香水ABEL登台，由釀酒師創立、100%自然成份、還有孕前專用香，全系列9款完整介紹

來自紐西蘭的天然香水ABEL

現總部位於紐西蘭的ABEL，由前釀酒師Frances Shoemack於2013年在阿姆斯特丹創立，以顛覆香氛產業為使命，致力打造純天然且高表現力的香水。

品牌並與調香大師Isaac Sinclair及Dr. Fanny Grau攜手合作，結合生物科技頂尖調香工藝與100%天然成份，創造出屢獲殊榮的香氛系列，2024年時更榮獲全球永續品牌大獎。

2025品牌全新風貌登場

ABEL不僅強調成份公開透明，還結合生物科技、頂尖調香工藝與天然成份，引領天然香氛的革新之路。

品牌創辦人Frances Shoemack：「生物科技之於香氛，就如電動車之於汽車產業，是擺脫使用石化成份的解方。如今我們證明香氛不再需要依賴石化成份。」

2025年品牌以全新面貌出現，全系列香精濃度提升37%，讓香氣更濃郁持久且層次豐富，同時堅守100%天然、0%石化成份的承諾。

同時也推出全新永續包裝設計，採用可再生與可生物分解的材質打造香水瓶身、瓶蓋與外盒，體現從內而外的永續精神。

全系列共9款香水

ABEL目前有9款香調，由調香大師 saac Sinclair與科學家 Dr. Fanny Grau 共同打造，從清新明亮到深沉煙燻都有。

1.品牌最暢銷，也是創辦人最愛的CYAN NORI

甜美的果香帶來鮮明香氣，後調則轉化為植物麝香與深海鹹韻，宛如絲滑肌膚懸浮在海洋甜美的擁抱中。

前調：柑橘、白桃

中調：植物萃取麝香

基調：海苔

2.孕婦也可用的NURTURE

是一款為孕前與產後的母親而設計的香氣。包裹在橙花與玫瑰花瓣之中。安心的薑香伴隨檀香的溫暖，溫柔地提醒母親們別忘了呵護自己。

前調：橙花、保加利亞玫瑰、乳香黃連木

中調：阿拉伯茉莉、薑

基調：東印度檀香木

3.LAUNDRY DAY

百香果與青檸皮香帶來清爽的柑橘香氣，彷彿陽光映照在剛洗淨的衣物上，心境輕盈，充滿喜悅。

前調：新鮮剪草、醛香

中調：萊姆、百香果

基調：香根草

4.COBALT AMBER

以琥珀為基調，融入粉紅胡椒與杜松子的明亮辛香，為香氣增添一抹俐落的現代感。

前調：粉紅胡椒、小荳蔻、杜松子

中調：可可、東加豆、祕魯香脂

基調：琥珀

5.GREEN CEDAR

踏入高聳樹林，腳下是濕潤的泥土氣息，小荳蔻與柔滑的木蘭花綻放，氣味層次豐富、獨特且讓人沉靜，彷彿身處森林之中。

前調：木蘭、小豆蔻

中調：莎草、創癒木

基調：德州山雪松

6.THE APARTMENT

深沉花香調宛如美食般的香氣，櫻桃融合了蘭姆酒與可可的濃郁，展現極致的優雅與品味。

前調：酸櫻桃、蘭姆酒

中調：晚香玉、可可、茉莉

基調：沒藥、吐魯香

7.PINK IRIS

清新的鳶尾花伴隨麻辣刺激的四川花椒、羅勒與柑橘，包裹在玫瑰與覆盆子葉的香氣中，展現優雅與永恆魅力。

前調：四川椒、覆盆莓葉、葡萄柚、羅勒

中調：鳶尾草根、玫瑰、茉莉

基調：香草、麝香

8.COAT CHECK

菸草邂逅黑醋栗與八角，濃郁、深沉、帶著煙燻氣息，留下一抹深沉而難忘的餘韻。

前調：八角

中調：可可、黑醋栗、櫻桃

基調：菸草

9.PAUSE

盛開於深冬的含羞草與紫羅蘭葉有著安定的力量，搭配柔和花香，溫柔地調和與平衡賀爾蒙。

前調：紫羅蘭葉

中調：含羞草、水仙花

基調：乾草原精

ARTIFACTS x ABEL獨家限定快閃店

時間：2025年10月23日至2025年11月19日

地點：ARTIFACTS 敦南旗艦店 (台北市大安區敦化南路一段177巷23號1樓)

