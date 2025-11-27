紐西蘭鮮乳今年起免關稅 公平會：查無統一等3家業者聯合定價情事

經公平會調查，進口紐西蘭鮮乳的3家品牌業者並無聯合定價情事。圖為公平會代理主委陳志民



公平會昨日（11/26）委員會議通過，有關今年1月1日紐西蘭液態乳全面免關稅後，紐西蘭鮮乳售價仍高，相關業者之定價行為是否涉及違反《公平交易法》規定案，公平會表示，依現有事證，尚難認市售紐西蘭鮮乳之品牌業者統一企業、三石天合、台灣牧場等3家涉及違反公平交易法第15條第1項聯合行為禁止規定。

公平會表示，去年我國生牛乳產量約45.2萬公噸，進口鮮乳量約3.9萬公噸，故國內鮮乳市場總量約49.1萬公噸，國產鮮乳市占率達9成以上，去年紐西蘭進口鮮乳量約4千公噸，於我國鮮乳市場之市占率未達1%。市售紐西蘭鮮乳之品牌業者計有統一的紐舒鮮、三石天合的恆牧、台灣牧場的紐牧然等，這些紐西蘭進口鮮乳在不同通路、不同促銷期間，每瓶（1公升）售價介於新台幣89元至129元，另亦有美式賣場販售紐西蘭鮮乳（每瓶1.5公升，2瓶1組販售）。

公平會指出，紐西蘭鮮乳各品牌於鮮乳市場之市占率均低，且需面對國內及其他進口品牌鮮乳業者之競爭，故其等多以標榜自然草飼、自由放牧，進行品質差異化競爭。

此外，在102年，我國與紐西蘭簽署ANZTEC經濟合作協定，協定生效後給予紐西蘭液態乳（包括鮮乳、保久乳）進口配額量5,500公噸，此後每隔3年增加1,500公噸，111年至113年配額量為10,000公噸，於配額內進口享零關稅，配額外進口從量課稅。

公平會指出，紐西蘭液態乳免關稅配額用罄後進口之紐西蘭鮮乳雖課有關稅，惟經核算關稅成本占全年度總進口成本之比重並不高，且紐西蘭鮮乳品牌業者定價考量因素多元，如冷鏈、運送成本、品牌定位等，關稅僅為其中之一，各品牌紐西蘭鮮乳之定價並不相同，且近2年定價並未變動。

公平會調查後發現，近期國際生乳產地價格因氣候、疫病因素而有波動，今年1月至5月紐西蘭農場牛乳收購價格相較去年同期上漲幅度已逾2成，故今年起紐西蘭進口鮮乳雖全面免關稅，惟相較去年同期，因紐西蘭當地生乳收購價格與代工成本上漲、美國關稅政策致海運運費波動及紐幣兌美元升值等因素，經該會核對海關進口資料及進口商發票，各品牌紐西蘭鮮乳之整體進口成本確實有增加情形。

公平會強調，就紐西蘭鮮乳之供應鏈觀之，各品牌業者係透過進口商或自行進口紐西蘭鮮乳後，上架至通路端銷售予消費者。而通路費用係由各品牌業者分別與下游通路商議價而成，交易條件往往因通路商採行之銷售模式、定價策略及供貨商議價能力之不同，而有不同之結果。

綜觀國內鮮乳市場結構及業者競爭情形，市售鮮乳品牌眾多，紐西蘭鮮乳於國內鮮乳市場之市占率極低，且需面對國內及其他進口品牌鮮乳之競爭，調查結果並無同業聯繫或價格溝通之合意事證；且各品牌紐西蘭鮮乳定價原即高低不一，售予通路之銷售價格並不相同，其等促銷方式及促銷價格亦屬多元，本案經調查結果，紐西蘭鮮乳品牌業者之定價行為並無合意事證，尚難認其等涉及違反《公平交易法》第15條第1項聯合行為禁止規定。公平會將持續關注國內鮮乳市場競爭狀況，避免事業藉機從事違法行為。

