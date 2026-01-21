紐西蘭11/7舉行大選 總理盧克森爭取連任

紐西蘭總理盧克森(Christopher Luxon)今天(21日)表示，紐西蘭將在11月7日舉行國會大選。

由中間偏右的國家黨(National Party)，與紐西蘭第一黨(NZ First)、紐西蘭行動黨(ACT)等小黨組成的保守派政府，自2023年大選以來一直掌權。

盧克森在宣布大選日成的記者會上表示：「紐西蘭人必須決定誰最能在極為動盪與不穩定的世界，建立穩定且強大的政府，打造強健的經濟、負責任的支出、低賦稅，為你們和你們的家庭帶來更多的機會。」

盧克森曾是前航空公司高階主管，在紐西蘭經濟疲軟的情況下，他的支持率在過去一年下降。

目前民調顯示，執政聯盟與前總理希金斯(Chris Hipkins)領導的中左翼政黨工黨(Labour Party)支持率在伯仲之間，雙方顯然都未能取得過半數選民的支持。

紐西蘭的選制自1996年開始採取「混和比例代表制」(MMP)，這使得聯合政府形成常態。

紐西蘭國會的任期為3年，依據上一次大選日期來計算，最晚必須在2026年12月19日前舉行大選。

對許多紐西蘭選民來說，經濟仍是他們主要關切的議題，紐西蘭經濟成長在過去兩年放緩，房價仍遠低於2021年高峰，失業率為5%。紐西蘭政府希望經濟在第三季成長率1.1%後能夠繼續改善，藉此安撫選民。(編輯：鍾錦隆)