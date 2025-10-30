紓困！澎湖馬公市2公有市場免收1個月攤位費

▲挺豬肉攤商，澎湖馬公市長宣布2公有市場免收1個月攤位費。（圖／澎湖縣馬公市公所）

[NOWnews今日新聞] 因應非洲豬瘟疫情，全國實施豬隻禁宰、禁運十五天，對豬肉產業影響甚鉅。馬公市公所即刻推出紓困措施，市長黃健忠表示，北辰及文澳兩大公有市場40攤實際營業的豬肉攤商，自即日起一個月免收攤位使用費。由市場管理所逐一通知，免去繁瑣手續，讓攤商能即時受惠。

市長黃健忠說，「豬肉攤商不該在這場防疫戰中孤軍奮戰，市公所會站在大家身邊，共同度過營運低潮，維持市場穩定與市民安心」，防疫要嚴守，但攤商的生計、市民的需求同樣重要。同時也感謝攤商在困難時期配合各項措施，展現與政府並肩防疫的責任感。

市公所提醒，除生鮮豬肉暫停供應外，其餘食材供應一切正常，市民朋友無須恐慌囤貨。市公所將持續關注疫情發展，並與中央緊密合作，全力守護「防疫安全」與「民生安定」。

